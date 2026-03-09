  • Delo d.o.o.
ZAMOLČANE SKRIVNOSTI

Razkrite šokantne podrobnosti iz življenja najbolj žalostne princese

Nekdanji tesni sodelavec princa Alberta je izdal knjigo, v kateri razkriva vrsto pikantnih podrobnosti iz življenja monaškega knežjega para.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 9. 3. 2026 | 05:25
3:44
A+A-

Za bliščem in brezhibno javno podobo je zakon najbolj žalostne princese na svetu in monaškega princa precej drugačen, kot se zdi. Nova knjiga nekdanjega najtesnejšega sodelavca monaškega princa razkriva lažni glamur in še bolj navidezno zakonsko harmonijo. Skrivno stanovanje, daleč od žarometov in uradne rezidence dinastije Grimaldi, naj bi bilo prvo bivališče, kamor se je princ Albert II. preselil le leto dni po poroki s princeso Charlene Wittstock. Tako vsaj v knjigi Prepovedani Monako (Monaco Interdit) trdi Claude Palmero, ki je bil več kot dve desetletji prinčeva desna roka.

Palmero je za britanski časnik The Telegraph opisal, kako so ga leta 2012 prosili, naj v prinčevem imenu poišče in najame garsonjero, pri čemer naj bi uporabil korporativne prakse, da ne bi pustil sledi. Priznava, da situacija ni bila enostavna. »Leto dni po poroki je zahteval, naj zanj najamem studio,« je dejal Palmero. »To, kar sem storil, ni bilo nezakonito, to je bil del mojega dela. Čiščenje prinčeve duše je naloga duhovnika ali njega samega, ko se pogleda v ogledalo, jaz za to nisem zadolžen,« je dodal in se izognil podrobnostim o tem, kaj naj bi se dogajalo v najetem stanovanju.

V tabloidih so se dolga leta pojavljale govorice, da je imel princ Albert več kot 40 ljubic, zaradi česar naj bi ga žena želela zapustiti. Zaradi takšnih navedb so ga nekateri mediji poimenovali celo razuzdani princ. Knjiga meče drugačno luč tudi na princeso Charlene. Palmero omenja njeno impulzivno zapravljanje, ki ga je takrat skušal omejiti. Danes na to gleda drugače: kot na morebitni klic na pomoč ali poskus, da bi pritegnila moževo pozornost. »Osredotočal sem se na stroške, kar je bilo moje delo, nisem pa razumel, da je bilo njeno vedenje morda posledica tega, da se ni počutila dobro, ali način, kako pritegniti moževo pozornost. Zaradi tega mi je danes nekoliko žal,« priznava Palmero.

Dotakne se tudi govoric, da je princesa tik pred poroko leta 2011 skušala zapustiti Monako. Sama je že prej izjavila, da nikoli ne bi pobegnila s poroke, Palmero pa pravi, da o tem ni slišal ničesar. Vendar pa informacija, da sta mladoporočenca med medenimi tedni v Južni Afriki bivala v različnih hotelih, s temi namigi dobiva nov pomen.

Fotografije, izsiljevanje in zunajzakonski otroci

Palmerovo delo naj ne bi zajemalo le upravljanja prinčevih financ. V knjigi navaja, da je moral plačati ženski, ki je imela obremenilne fotografije princa, da bi preprečil njihovo objavo. Opravljal je tudi diskretne prenose premoženja na prinčeva zunajzakonska otroka, Alexandra in Jazmin Grace. Princa opisuje kot osebo, ki se izogiba konfliktom, a pogosto spreminja svoje odločitve.

Palmero je službo na dvoru na dramatičen način izgubil leta 2023. Prek anonimne spletne strani so ga obtožili korupcije, kar sam odločno zanika; pravni spor še poteka. Knjiga naj bi bila njegov poskus, da očisti svoje ime, hkrati pa tudi opozorilo nekdanjemu delodajalcu. Do zdaj je palača afero strogo nadzorovala, vendar so razkritja človeka, ki je sestavil predporočno pogodbo para, povzročila nemir v kneževini in razkrila domnevni vojni vrtnic med sestro princa Caroline monaško in princeso Charlene, ki očitno ne nosi brez razloga neuradni naziv najbolj žalostne princese na svetu.

