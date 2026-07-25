Razkriti načrti hčerke slavnih staršev

Dvajsetletna Suri Cruise, ki je po maturi na srednji šoli LaGuardia v New Yorku junija 2024 opustila očetov priimek in prevzela materino srednje ime Noelle, bo nastopila v predstavi Midsummer!, sodobni priredbi Shakespearove komedije Sen kresne noči (A Midsummer Night's Dream). 90-minutno predstavo bodo v studiu Peirce v sklopu centra Umetniškega izobraževalnega Centra v Pittsburghu v ameriški zvezni državi Pensilvanija izvedli Suri in njeni kolegi z univerze Carnegie Mellon.

Prvi dve uprizoritvi bosta 31. julija in 1. avgusta, nato se bo igralska zasedba odpravila v Veliko Britanijo. Predstava Midsummer! bo britansko premiero doživela na festivalu Edinburgh Fringe 2026, ki bo potekal od 7. do 31. avgusta. Page Six razkriva tudi, da Suri, ki je nedavno zaključila drugi letnik študija na univerzi Carnegie Mellon, na tamkajšnji dramski akademiji študira glasbeno gledališče. Pred tem se je domnevalo, da se bo odločila za študij mode.

Marca je nastopila v vlogi Angela v enkratni odrski uprizoritvi drame z izvirnim naslovom Cosmic Microwave Background, ki je bila predstavljena v gledališču New Hazlett v Pittsburghu. Tom Cruise, dolgoletni pripadnik scientološke cerkve in Katie Holmes sta Suri dobila aprila 2006, poročila sta se sedem mesecev pozneje. Po njuni ločitvi avgusta 2012 je deklica živela z mamo. Katie Holmes je v zadnjih letih večkrat povedala, da sta s hčerko na neki način odraščali skupaj.

Tom je tudi oče 33-letne Isabelle in 31-letnega Connorja Cruise, ki ju je posvojil med zakonom z drugo ženo Nicole Kidman. Pred 11-letnim zakonom z Nicole je bil Cruise med letoma 1987 in 1990 poročen z Mimi Rogers, ki ji pogosto pripisujejo zasluge, da ga je seznanila s scientološko cerkvijo.