Razkrito, kaj je pri Epsteinu počela princesa: palača obljublja pojasnilo

Norveška prestolonaslednica Mette-Marit se je znašla v neprijetnem položaju, vendar za zdaj ni znakov, da bi proti njej uvedli preiskavo. Med številnimi znanimi osebami, katerih imena so se pojavila v na novo razkriti dokumentaciji o Jeffreyju Epsteinu, je tudi soproga prestolonaslednika Haakona in bodoča kraljica Norveške. Kot razkriva korespondenca obsojenega pedofila in finančnika, je princesa Mette-Marit leta 2013 preživela nekaj dni v vili razvpitega milijarderja, mediji pa zdaj poročajo, v kakšnem razkošju je bivala. Norveško javnost je najbolj zanimalo, ali je princesa od Epsteina prejela kakršnekoli materialne koristi oziroma ali ji je plačeval določene storitve, prav ti ključni podatki pa ostajajo zaviti v skrivnost.

FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters

Kaj je počela kot Epsteinova gostja?

Potrjeno je, da je princesa v začetku leta 2013 preživela nekaj dni v Epsteinovi vili v Palm Beachu, palača pa zavrača možnost, da bi od tega imela kakršno koli finančno korist. »Prestolonaslednica od Epsteina ni prejela denarja niti se ni dogovorila za prejem denarja, ne zasebno ne za fundacije in združenja, v katerih sodeluje,« poudarja norveški dvor. Tamkajšnji časopis VG izpostavlja, da ostaja odprto vprašanje, kdo je plačal nekatere storitve, ki jih je princesa koristila med bivanjem na Floridi. Po poročanju omenjene publikacije naj bi Epstein gostji med njenim obiskom zagotovil osebnega voznika, termin pri frizerju in obisk zobozdravnika, krožijo pa tudi govorice, da je skočila v New York na luksuzno nakupovanje. Palača teh navedb doslej ni komentirala.

FOTO: Reuters

Guri Varpe, tiskovna predstavnica norveške kraljeve družine, je za VG kratko sporočila, da želi princesa Mette-Marit o dogodkih spregovoriti sama in da se bo podrobneje oglasila kasneje, zato vmes na vprašanja v zvezi s primerom ne bodo odgovarjali. Kdaj bo odgovorila na ta vprašanja, ni znano. Varpejeva je priznala, da je Epstein princesi priporočil zobozdravnika in da beljenje zob ni bilo del obravnave, ni pa navedla, kdo je termin plačal. Dokumentacija kaže tudi, da ji je organiziral frizerja Filipeja Barra ter da je 27. januarja 2013, kot izhaja iz izpiskov z Epsteinovega bančnega računa, nakazal 3.950 dolarjev luksuzni newyorški veleblagovnici Bergdorf Goodman. Ali je šlo za plačilo princesinega računa, ostaja nepojasnjeno.

FOTO: Silje Katrine Robinson Via Reuters

Princesa v težkem položaju, a brez preiskave?

Pritisk na bodočo norveško kraljico nedvomno narašča, še posebej v času sojenja njenemu sinu iz prejšnje zveze, vendar pravni strokovnjaki poudarjajo, da za preiskavo proti njej za zdaj ne vidijo podlage. Jo Martin Stigen, profesor prava iz Osla, je za VG dejal, da dvomi o uvedbi preiskave, saj nobena od znanih podrobnosti ne kaže, da bi princesa Mette-Marit storila kaznivo dejanje. Podobno meni tudi pravnik Eivind Smit, ki pravi, da ni videl dokazov, da bi princesa Epsteinu nudila kakršnekoli usluge v zameno za morebitno korist.