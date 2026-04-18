To si je kraljica Elizabeta II. v resnici mislila o Donaldu Trumpu in brexitu

Pokojna britanska Elizabeta II. naj bi svoje pomisleke glede razpisa referenduma o brexitu zaupala nekdanjemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami, v knjigi Kraljica in njeni predsedniki (The Queen and Her Presidents: The Hidden Hand That Shaped History) trdi ameriška novinarka Susan Page.

Avtorica navaja, da je Elizabeta, ki javno ni smela izražati političnih stališč, svoje mnenje Obami zaupala med kosilom na gradu Windsor leta 2016, ko je bil ta na obisku v Združenem kraljestvu, poroča britanski časopis The Times. Pageova piše, da je Obama o pogovoru glede odnosa kraljice do takratnega dogajanja dejal, da je menila, da tako velike odločitve, kot je izstop države iz Evropske unije, ne bi smeli sprejemati na referendumu.

Dodal je, da je monarhinja tedaj izrazila začudenje nad odločitvijo izkušenega politika Davida Camerona, da razpiše referendum, čeprav ni mogel predvideti njegovega izida. Avtorica je kosilo opisala kot zelo redek primer, ko je kraljica, bodisi javno ali zasebno, kritizirala predsednika vlade. Knjiga opisuje tudi njen tesen odnos z Obamo ter njeno zmedenost nad vzponom sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

»Kako je mogoče, da je ta oseba tako blizu temu, da bi vodila vašo državo?« naj bi ga vprašala nekaj mesecev, preden je republikanska stranka Trumpa izbrala za svojega predsedniškega kandidata na volitvah leta 2016, ki jih je nato dobil. Delo se dotika še kraljičinega začudenja nad kritikami, ki sta jih vojvoda in vojvodinja Susseks namenila kraljevi družini, njenega pogleda na izraelskega premierja Benjamina Netanyahuja ter iskanja tolažbe po smrti soproga, princa Philipa.