Razkrito, kakšno nadomestno mater je izbrala Marija Šerifović: »Dobila je prav vse, kar je potrebovala.«

Pevki Marija Šerifović se je konec leta 2023 uresničila največja življenjska želja: postala je mama sina Maria, ki se je rodil s pomočjo nadomestne matere. O celotnem postopku je dolgo molčala, zdaj pa je njena prijateljica in pevka Nada Obrić po naključju razkrila nekaj presenetljivih podrobnosti.

Ni mogla donositi

Mario se je rodil v Los Angelesu, pot do materinstva pa za Marijo ni bila lahka. »Močna želja, da bi postala mama, me je vodila skozi zelo zahteven in zapleten proces. Večkrat sem poskušala sama donositi, vendar mi zaradi zdravstvenih težav ni uspelo. Nadomestno materinstvo je bilo zame na koncu edina možnost,« je povedala za Blic. Dodala je, da ne želi javno razkrivati zdravstvenih razlogov za svojo odločitev, saj gre za zelo osebno zadevo.

Zaupala je, da je celoten postopek trajal približno dve leti. »Pred dvema letoma sem prestala postopek odvzema jajčnih celic in ustvarjanja zarodkov. Po vseh genetskih preiskavah sem izvedela, da imam tri zdrave zarodke. Iz enega od njih se je rodil Mario,« je povedala.

Kakšna je bila nadomestna mati?

Nada Obrić, dolgoletna prijateljica Marijine mame Verice Šerifović, je razkrila nekaj doslej neznanih podrobnosti o ženski, ki je rodila Maria. »Ko danes gledam Marijino srečo in malega Maria, sem neizmerno vesela. Marija je čudovita mama. Način, kako se z njim igra in mu poje, je hkrati zabaven in ganljiv. Tudi Verica danes živi povsem drugačno življenje. Obe sta popolnoma predani otroku,« je povedala.

Poskrbela je za vse

Obrićeva je zaupala še, da Marija za zdaj ne razmišlja o še enem otroku. »O tem nihče ne govori. Težko se je vmešavati v tako osebne odločitve. Vsa njuna ljubezen je namenjena Mariu. Sama podpiram vse načine, s katerimi lahko nekdo postane starš,« je dejala. Nato je spregovorila še o nadomestni materi.

»Marija je tej ženski zagotovila izjemne pogoje. Poskrbela je, da ji ni ničesar manjkalo. To ni revna ali neizobražena ženska, ravno nasprotno. Je visoko izobražena, ima moža in otroka. Ne vem, kaj jo je spodbudilo, da je postala nadomestna mati, vendar mislim, da je bila to zanjo prva takšna izkušnja,« besede Nade Obrić povzema Stil kurir.