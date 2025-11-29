Razkrito, kdo Harryju in Meghan omogoča razkošno življenje

Medtem ko se princ Harry in Meghan Markle javnosti predstavljata kot par, ki je zapustil kraljevo družino, da bi živel bolj neodvisno, je v ozadju njunega glamuroznega načina življenja izjemno bogata in vplivna Američanka, podjetnica Victoria Jackson. Sedemdesetletna Jacksonova, ena najuspešnejših podjetnic v kozmetični industriji, ima nepremičnine v New Yorku, na Beverly Hillsu in v Montecitu. Po besedah virov blizu para Meghan in Harry, kadar potujeta ali imata poslovne obveznosti, redno bivata v njenih domovih.

V njeni newyorški hiši je Meghan sprejemala novinarje, tam sta bivala tudi leta 2023, ko sta trdila, da sta doživela incident s paparaci. Njen razkošni dom v Los Angelesu jima služi kot baza na zahodni obali, v Montecitu pa je Meghan v prijateljičini hiši praznovala 41. rojstni dan in opravila več intervjujev. Vir trdi: »V primerjavi s hišami Victorie je njun dom v Montecitu skromen. Ona ima vrhunsko varovanje, zagotavlja jima popolno zasebnost in ne plačata nič.« Poleg domov jima Jackson domnevno posoja tudi svoje zasebno letalo Dassault Falcon, kar jima omogoča varna in izjemno draga potovanja. Meghan je svoj prvi pop-up butik za znamko As Ever odprla prav v knjigarni Godmothers v Montecitu, ki jo skupaj s svojo književno agentko vodi Jacksonova.

Tam je bilo organiziranih več dogodkov, vojvodinja pa se pogosto pojavlja kot gostja. V zahvalo vojvodinja večkrat nosi nove izdelke iz Jacksonine linije No Makeup Makeup, podelitev nagrad ESPY 2024 ni bila izjema. Jacksonova je Meghan in Harryja spoznala po njunem odhodu iz kraljeve družine. Seznanila jih je njuna skupna prijateljica, feministična ikona Gloria Steinem. Od takrat se družijo v krogu bogatih podjetnikov in zvezdnikov, med katerimi sta tudi Kris Jenner in Oprah Winfrey. Meghan je Victorio nekoč opisala kot svoje varno zatočišče, mnogi pa opažajo, da je podjetnica par skoraj materinsko vzela pod svoje okrilje.

Kdo je Victoria Jackson?

Za glamurjem stoji zgodba ženske, ki je preživela težko otroštvo, revščino in travme. Odraščala je z materjo, ki je bila premlada za starševstvo, in očimom alkoholikom. Pri 17. letih jo je napadel serijski posiljevalec, ki jo je tudi zabodel. »Lahko bi ostala zlomljena, a odločila sem se boriti,« je povedala v intervjuju za People. V Hollywood je prišla kot vizažistka, leta 1986 je oblikovala lastno kozmetično blagovno znamko, ki je spremenila pojem naravnega videza. Postala je zvezda televizije QVC, prodala za milijarde dolarjev izdelkov in zgradila svoj imperij.

Ko je njena hči Ali zbolela za redko avtoimunsko boleznijo, je ustanovila dobrodelno fundacijo in v raziskave vložila več kot 80 milijonov dolarjev. Danes je zaradi teh prizadevanj na voljo več terapij, njena hči pa je živa in zdrava. Nedavno se je v lepotno industrijo vrnila z znamko No Makeup Makeup, ki temelji na trendu naravnega videza, ki so ga popularizirale tudi Meghan Markle, Pamela Anderson in Sharon Stone. Danes Jacksonova ne skriva naklonjenosti do Meghan in Harryja, njihovi odnosi pa so tako tesni, da mnogi menijo, da prav zaradi nje živita v razkošju, ki ga sama težko vzdržujeta, navaja The Mirror.