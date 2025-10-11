  • Delo d.o.o.
ŠE VEDNO UGANKA

Razkrito, kdo obiskuje Michaela Schumacherja

Z izjemo njegove družine zvezdnika formule ena lahko vidi le majhen krog ljudi.
FOTO: Kylie Cooper/Reuters
FOTO: Kylie Cooper/Reuters
M. Fl.
 11. 10. 2025 | 13:25
3:46
A+A-

Stanje Michaela Schumacherja je že skoraj 12, vse od tragične smučarske nesreče, v kateri je v francoskih Alpah utrpel hude poškodbe glave, strogo varovana skrivnost.

Schumacher je bil več mesecev v umetni komi in ni mogel zapustiti bolnišnice. Ko se je vrnil domov v Švico, je zanj začela skrbeti njegova družina, zlasti žena Corinna.

Legenda Ferrarija je bila v namen varovanja zasebnosti popolnoma umaknjena iz javnosti, zato je o zdravstvenem stanju Michaela znanega zelo malo.

Ima dva otroka: sina Micka, ki je šel po njegovih stopinjah, ter hčer Gino-Mario, ki se je poročila lani in se ukvarja s konjeništvom.

V nemških medijih so se pojavile govorice, da je bil Schumacher navzoč na poroki na Majorki, vendar so gostom odvzeli telefone, da bi preprečili nedovoljene fotografije.

Te trditve so bile kasneje zavrnjene kot lažne novice. Izkazalo se je, da Corinna Schumacher obiskovanje moža dovoljuje le trem ljudem izven družinskega kroga:

Jean Todt

Todt je bil v času njegove izjemne serije petih zaporednih naslovov svetovnega prvaka med letoma 2000 in 2004 Schumacherjev šef pri Ferrariju.

Francoski avtomobilski funkcionar je večkrat javno spregovoril o prijateljevem stanju, pri tem pa vedno zagovarjal družinsko odločitev o zasebnosti.

V začetku leta 2025 je za La Repubblico povedal:

»Družina se je odločila, da na vprašanja o njegovem stanju ne bo odgovarjala, to odločitev spoštujem.«

Dodal je: »Redno ga obiskujem z naklonjenostjo do njega in njegove družine. Naša vez presega zgolj preteklost in sodelovanje. To je del mojega življenja, ki je danes zelo oddaljeno od Formule 1.«

Leta 2022 je za nemški RTL izjavil:

»Michaela ne pogrešam, ker ga vidim. Drži, z njim gledam dirke. Pogrešam pa to, kar sva včasih skupaj doživljala.«

V iskrenem intervjuju za L’Équipe leta 2023 je dejal: »To preprosto ni več Michael, kot smo ga poznali. Je drugačen, a čudovito voden in zaščiten s strani svoje žene in otrok.«

Ross Brawn

Schumacherjeva vez z Rossom Brawnom sega še dlje v preteklost: skupaj sta začela dirkati  pri Benettonu, kjer je Schumacher v sredini 90. let osvojil svoja prva naslova svetovnega prvaka.

Brawn je Schumacherja nato spremljal pri Ferrariju, kjer sta bila del tako imenovane sanjske ekipe, ki je zaznamovala prevlado Ferrarija v zgodnjih 2000-ih.

Nazadnje sta med letoma 2010 in 2012 sodelovala pri Mercedesu.

Gerhard Berger

Po poročanju časopisa The Telegraph je tretja oseba, ki ji je dovoljen obisk pri Schumacherju, nekdanji F1 dirkač Gerhard Berger. Z Michaelom sta bila v prvi polovici njegove kariere tekmeca.

Leta 1995 sta celo zamenjala ekipi:  Schumacher je odšel iz Benettona v Ferrari, Berger pa obratno. Čeprav Avstrijec kot dirkač ni bil v isti ligi kot Schumacher, si je skozi leta ustvaril velik ugled, saj je opravljal vodilne vloge pri BMW-ju in pozneje pri moštu Red Bull, danes Racing Bulls.

FOTO: Reuters Pictures
FOTO: Reuters Pictures

Berger je ob tem, ko je Lewis Hamilton izenačil Schumacherjev rekord sedmih naslovov, izjavil:

»Rad bi, da bi Michael še dolgo ostal najuspešnejši dirkač v zgodovini, preprosto zaradi njegove usode. Tako tragično je, da vsakič, ko pomisliš nanj,  skoraj jokaš vsakič, « povzema Express.co.uk.

