Razkrito ozadje zgodbe golih fotografij Marilyn Monroe za Playboy

Ta mesec mineva 72 let od izida prve številke revije Playboy s slavno igralko Marilyn Monroe na naslovnici. Ustanovitelj revije, Hugh Hefner, je bil očaran nad njo, vendar se ni slekla za to publikacijo, še več, sploh ni dovolila, da bi se njene fotografije objavile. Leta 1949 je bila brez zaposlitve in brez denarja. Gola je v zameno za 50 dolarjev, kar bi danes znašalo nekje 680 dolarjev oziroma 630 evrov, ki jih je potrebovala za plačilo računov, pozirala fotografu Tomu Kelleyju. Fotografiranje je trajalo dve uri, Marilyn pa je fotografa prosila, naj jo fotografira tako, da bo obraz komaj opazen in neprepoznaven. Podpisala se je z imenom Mona Monroe.

»Ne vem, zakaj sem se tako podpisala. Verjetno sem se želela zaščititi. Bila sem nervozna, nerodno mi je bilo, ker sem to sploh storila. Nisem želela, da bi bilo moje ime povezano s tem,« je leta po dogodku pripovedovala svojemu prijatelju Georgeu Barrisu, ki je kasneje napisal njeno biografijo. Kelley je njene gole fotografije podjetju, ki je tiskalo koledarje, prodal za 900 dolarjev, kar bi danes pomenilo 12.000 dolarjev oziroma približno 11.000 evrov. Samo leto po tem, ko je pozirala, se je Marilyn uveljavila kot igralka in začela dobivati vse več vlog. V naslednjih treh letih je osvojila Hollywood in postala seks simbol, piše 24sata.hr.

Hugh Hefner je spremljal njeno kariero in izkoristil njeno svetovno slavo. Za 500, danes približno 7000 dolarjev oziroma 6000 evrov, je odkupil pravice za posnetke. »Obstajali sta dve fotografiji Marilyn Monroe, na katerih je bila gola. Ko se je pojavila v koledarju, je takoj postala slavna. Za prvo številko Playboya smo izbrali boljšo od dveh,« je pisalo v opisu prve številke revije. Ta se je v kioskih prodajala za 50 centov, danes sedem dolarjev oziroma šest evrov. Naslovnico je krasila druga fotografija Monroejeve. Igralka s temi posnetki nikoli ni zaslužila več, kot je dobila od fotografa, saj ni imela nobene pogodbe niti avtorskih pravic. Govorilo se je, da je menda kupila prvo številko revije, samo da bi preverila, kakšna je videti.

»Nikoli nisem dobila zahvale od vseh tistih ljudi, ki so na mojih golih fotografijah zaslužili milijone,« je kasneje povedala Barrisu. Fotografije bi ji lahko ogrozile kariero. Vodje hollywoodskih studiev so ji svetovali, naj zanika vse navedbe in trdi, da na njih ni ona. »Imela sem drugačne načrte in želela biti iskrena. Vsi so želeli, da lažem, a izkazalo se je, da so moji oboževalci komaj čakali na moje priznanje. Playboy in ta koledar sta mi na koncu pomagala pri karieri,« je poudarila slavna igralka. Zanimivo je, da Hugh Hefner Marilyn Monroe nikoli ni osebno spoznal.

Njena tragična smrt leta 1962 je vse presenetila, Hefner pa je govoril, da čuti posebno povezavo s plavolasko, ki mu je omogočila kariero. Po poročanju naj bi leta 1992 plačal 75.000 dolarjev za grob poleg nje. »Večnost poleg Marilyn Monroe se sliši preveč sladko, da si je ne bi zagotovil,« je sklenil Hefner.