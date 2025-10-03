  • Delo d.o.o.
NI VEČ DVOMA

Razkrito: to je dvojnica Melanie Trump

V javnosti se večkrat pojavljajo ugibanja, da Melania v resnici ni Melania.
 FOTO: Bing Guan/Reuters
 FOTO: Bing Guan/Reuters
M. Fl.
 3. 10. 2025 | 09:00
2:08
A+A-

Donald Trump ni edini oboževalec umetne inteligence v družini, pridružila se mu je tudi Melania.

Prva dama Združenih držav je v sredo delila z umetno inteligenco generiran video sebe, ob katerem je zapisala: v prihodnost.

V videu je ozadje videti, kot bi bilo v notranjosti Trumpovega stolpa, nato se v oblaku pojavi umetno ustvarjena Melania, ki pozira pred kamero.

Videoposnetek je bil prvotno objavljen na uradnem računu kriptovalute Melanie Trump $MELANIA, ki jo je lansirala na predvečer moževe inavguracije.

Melania ima dolgo zgodovino z govoricami o dvojnicah, te jo spremljajo že od prvega Trumpovega mandata.

Tedaj so se zaradi zaznanih razlik v obraznih potezah in obnašanju začela ugibanja, da naj bi za javne nastope občasno uporabljala osebo, ki ji je zelo podobna.

Govorice je še podžgala med nedavnim državnim obiskom v Združenem kraljestvu, kjer so jo fotografirali, kako tesno za roko drži Trumpa, kar je bilo tako nenavadno, da so nekateri začeli domnevati, da gre za nekoga drugega, bolj naklonjenega javnemu izkazovanju čustev.

Trumpova ljubezen do umetne inteligence

Trumpovim ustvarjanje podob z umetno inteligenco ni tuje. Predsednik z njimi redno polni svoj profil na družbenem omrežju Truth Social.

Roboti so tu

Melania je sicer v preteklosti opozarjala na nevarnosti umetne inteligence. Na septembrskem srečanju delovne skupine Bele hiše za izobraževanje o umetni inteligenci, ki ga je gostila kot prva dama, je izjavila:

»Roboti so tu« in dodala, da je naša odgovornost, da pripravimo ameriške otroke na prihodnost, v kateri bo UI igrala pomembno vlogo.

»Naša prihodnost ni več znanstvena fantastika,« je dejala. »V tem času je naša dolžnost, da umetno inteligenco obravnavamo kot svoje otroke: omogočiti ji moramo rast, a jo hkrati budno spremljati,« piše Daily Beast.

