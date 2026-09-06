Razkrito, zakaj je Dolly Parton diagnozo raka skrivala pred javnostjo

Nečakinja Dolly Parton, Jada Star, je odkrito spregovorila o zdravstveni poti pred nedavnim preminule country legende. V pogovoru za Extra je pojasnila, zakaj se je Partonova odločila, da bo svojo bolezen in zdravljenje pred javnostjo skrivala. »Nikoli ni želela, da bi bil kdo zaskrbljen. Zato je bila njena smrt pravzaprav šok,« je o slovesu slavne tete povedala Jada. Predstavniki Dolly Parton so potrdili, da je pevka umrla po kratkem boju z rakom, vendar vrste niso razkrili.

V izjavi so zapisali, da je Partonova svoje življenje in kariero posvetila prinašanju veselja, smeha, upanja in integritete v vse, česar se je lotila. »Njena edinstvena velikodušnost je dosegla nešteto ljudi, ki jih sama nikoli ni spoznala, vendar jim je bila vedno pripravljena pomagati. Naj je šlo za stotine milijonov knjig, podarjenih v okviru njene neprecenljive Imagination Library, ali za financiranje raziskav, ki so pomagale pri razvoju cepiva, ki rešuje življenja in se uporablja po vsem svetu, Dollyjina brezpogojna ljubezen do ljudi je bila gonilna sila njenega trajnega vpliva,« so navedli.

Dodali so, da se je pevka pogumno soočila s kratkim bojem z rakom in, obdana z najbližjimi, umrla v Centru za zdravljenje raka Vanderbilt-Ingram v Nashvillu. Dolly Parton naj bi se pred smrtjo spopadala tudi z ledvičnimi težavami in avtoimunskimi boleznimi. Po navedbah vira je bila v omenjeni center sprejeta 21. avgusta. Njena družina je v dneh po njeni smrti večkrat poudarila, da je želela zdravstveno stanje ohraniti zase, zato naj bi bila njena smrt za številne bližnje in oboževalce toliko bolj nepričakovana.

Pokopana v krogu družine

Pokojnica je bila konec prejšnjega meseca pokopana na zasebni slovesnosti, ki so se je udeležili le najbližji družinski člani, je na družbenih omrežjih sporočila njena pranečakinja Lainey Parton. Jada Star je medtem povedala, da so družini številne izrečene sožalne besede in pokloni zelo pomagali pri soočanju z izgubo. »Ne morem se spomniti življenja brez nje. Povedala bi nam tudi, naj začnemo to premagovati, se poskušamo vrniti k delu in se imeti zelo radi,« je dejala.

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Pevka je za seboj pustila eno najprepoznavnejših glasbenih zapuščin v zgodovini country glasbe, njena dobrodelnost pa je močno presegla glasbeni svet. Med drugim je njena Imagination Library otrokom po svetu omogočila dostop do brezplačnih knjig, pomembno pa je prispevala tudi k raziskavam, povezanim s cepivom proti covidu-19.