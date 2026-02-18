  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINSKA ZABAVA

Razlog za praznovanje Beckhamovih: simboličen začetek nečesa novega

S prestižno zabavo so proslavili 21. rojstni dan Cruza in njegov glasbeni debi.
FOTO: Maja Smiejkowska Reuters
FOTO: Maja Smiejkowska Reuters
M. Fl.
 18. 2. 2026 | 13:25
 18. 2. 2026 | 14:22
A+A-

David in Victoria Beckham sta v luksuzni londonski restavraciji zbrala družino in prijatelje ter proslavila vstop Cruza v tretje desetletje življenja in njegov uradni glasbeni začetek. Družina Beckham je tako v velikem slogu praznovala 21. rojstni dan najmlajšega sina, ki bo sicer mejnik uradno dočakal 20. februarja. Starša sta ob tej priložnosti kljub javnemu sporu z najstarejšim otrokom Brooklynom pokazala enotnost in ponos, zabava pa je trajala vse do zgodnjih jutranjih ur, piše Daily Mail. Vrhunec večera je bil trenutek, ko je slavljenec stopil na oder s svojo novo skupino Cruz Beckham And The Beakers in pred gosti izvedel nekaj pesmi, s čimer je simbolično označil začetek svoje glasbene kariere.

Čustven trenutek je nastopil, ko so imele Victoria, 14-letna slavljenčeva sestra Harper in njegova izbranka Jackie Apostel ganljiv govor. Cruz medtem, ko je ob očetu Davidu poslušal besede podpore žensk, ki imajo v njegovem življenju posebno mesto, ni mogel zadržati solz. Victoria je ob galeriji fotografij na družbenih omrežjih zapisala: »Zgodaj slavimo Cruza!! Tako te imamo radi!!!«

Vendarle je senco na družinsko praznovanje vrgla odsotnost Brooklyna. Med istim koncem tedna je objavil  javno sporočil, da bo za vedno varoval svojo ženo Nicolo Peltz, s čimer je še dodatno poudaril razkol s starši. Njegove besede sledijo prejšnjim obtožbam zoper družino, ki so že mesece tema medijskih govoric in ki jih je edina hčerka slavnega para skušala presekati z valentinovo objavo v zgodbah instagrama, ki jo je posvetila vsem trem bratom, tudi najstarejšemu, ki z ženo živi v Združenih državah Amerike.

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Več iz teme

Victoria BeckhamDavid BeckhamCruz BeckhamBrooklyn Beckham
ZADNJE NOVICE
14:21
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vaš pes točno ve, kdaj lažete – in to ni zaradi besed

Včasih se nam zdi, da naši štirinožni prijatelji točno vedo, kaj se nam podi po glavi. Pa je temu res tako?
18. 2. 2026 | 14:21
14:13
Novice  |  Svet
LARRY

To je najslavnejši maček v Veliki Britaniji: doživel je že šest premierjev

Iz zavetišča je na Downing Street prišel pred 15 leti.
18. 2. 2026 | 14:13
14:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
CESTA JE BILA ZAPRTA

Zadeti voznik pri Kopru povzročil hudo nesrečo, ranjena tudi 6 in 8 let stara otroka

Voznik iz Kopra je brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj.
18. 2. 2026 | 14:04
13:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
PONOVNO SOJENJE

Alen grozil sosedom, zdaj ga bo pregledal psihiater

Alen Kovačević bo vnovič stopil pred sodnico, tokrat bodo morali na tehtnico dati tudi njegovo prištevnost.
Boštjan Celec18. 2. 2026 | 13:44
13:25
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

Celje v znamenju smeha

To nedeljo se bodo sklenile predstave v okviru 34. Dnevov komedije.
Mojca Marot18. 2. 2026 | 13:25
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKA ZABAVA

Razlog za praznovanje Beckhamovih: simboličen začetek nečesa novega

S prestižno zabavo so proslavili 21. rojstni dan Cruza in njegov glasbeni debi.
18. 2. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki