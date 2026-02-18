Razlog za praznovanje Beckhamovih: simboličen začetek nečesa novega

David in Victoria Beckham sta v luksuzni londonski restavraciji zbrala družino in prijatelje ter proslavila vstop Cruza v tretje desetletje življenja in njegov uradni glasbeni začetek. Družina Beckham je tako v velikem slogu praznovala 21. rojstni dan najmlajšega sina, ki bo sicer mejnik uradno dočakal 20. februarja. Starša sta ob tej priložnosti kljub javnemu sporu z najstarejšim otrokom Brooklynom pokazala enotnost in ponos, zabava pa je trajala vse do zgodnjih jutranjih ur, piše Daily Mail. Vrhunec večera je bil trenutek, ko je slavljenec stopil na oder s svojo novo skupino Cruz Beckham And The Beakers in pred gosti izvedel nekaj pesmi, s čimer je simbolično označil začetek svoje glasbene kariere.

Čustven trenutek je nastopil, ko so imele Victoria, 14-letna slavljenčeva sestra Harper in njegova izbranka Jackie Apostel ganljiv govor. Cruz medtem, ko je ob očetu Davidu poslušal besede podpore žensk, ki imajo v njegovem življenju posebno mesto, ni mogel zadržati solz. Victoria je ob galeriji fotografij na družbenih omrežjih zapisala: »Zgodaj slavimo Cruza!! Tako te imamo radi!!!«

Vendarle je senco na družinsko praznovanje vrgla odsotnost Brooklyna. Med istim koncem tedna je objavil javno sporočil, da bo za vedno varoval svojo ženo Nicolo Peltz, s čimer je še dodatno poudaril razkol s starši. Njegove besede sledijo prejšnjim obtožbam zoper družino, ki so že mesece tema medijskih govoric in ki jih je edina hčerka slavnega para skušala presekati z valentinovo objavo v zgodbah instagrama, ki jo je posvetila vsem trem bratom, tudi najstarejšemu, ki z ženo živi v Združenih državah Amerike.