ISKRENO

Razmerje z Jennifer Aniston: »Trpel sem, fizično in čustveno.«

Terapevt in igralka sta v razmerju od poletja, Anistonova je njuno zvezo pretekli mesec potrdila na instagramu.
M. Fl.
 7. 10. 2025 | 13:25
Novi partner Jennifer Aniston, hipnoterapevt in življenjski trener Jim Curtis, je spregovoril o tem, kako je s hollywoodsko igralko, potem ko je bil prej v nezdravi zvezi, znova našel ljubezen.

V iskrenem pismu je svojim sledilcem na družbenih omrežjih omenil svojo zvezo z zvezdnico in razkril, da je bil pred tem v obdobju, v katerem je dvomil o svoji vrednosti.

Par naj bi skupaj s prijatelji preživljal poletne počitnice v Španiji, med njimi sta bila igralec Jasonom Batemanom in komičarka Amy Schumer.

V pismu je zapisal:

»Ne tako dolgo nazaj sem bil na popolnoma drugačnem mestu kot danes. Trpel sem, fizično in čustveno. Nezdrava zveza me je zlomila in mi vsadila polno dvomov vase.

Morda ste bili tudi vi kdaj tam, tiste noči, ko vas tesnoba in strah držita budne, ko ne morete nehati razmišljati ali ko se zbudite z občutkom groze. Počutil sem se osamljenega, ujetega in negotovega glede prihodnosti.«

Jennifer Aniston in Jim Curtis FOTO: Profimedia
Jennifer Aniston in Jim Curtis FOTO: Profimedia

Nadaljeval je z opisom, kako mu je hipnoterapija pomagala:

»Preprogramiral sem svojo podzavest, kar mi je dalo samozavest, za katero sploh nisem vedel, da jo imam. Opustil sem prepričanje, da sem pokvarjen, in se začel počutiti celostnega.

Če sem jaz zmogel takšno preobrazbo, jo zmorete tudi vi. In na tej poti vas bom vodil.«

Curtis je avtor in motivacijski govornik. Več kot 20 let deluje na področju zdravja in dobrega počutja, predvsem kot hipnoterapevt, piše Daily Express.

Govorice o zvezi med njim in Anistonovo so se pojavile julija, ko so ju opazili skupaj na jahti na Majorki. Kasneje je revija People poročala, da sta v sproščeni zvezi in se zabavata.

»Skupaj sta že nekaj mesecev. Spoznala sta se prek skupnega prijatelja in najprej postala prijatelja. Jen je prebrala njegovo knjigo in je že poznala njegovo delo.

Zelo jo zanimata osebna rast in dobro počutje. Sta v razmerju, a za zdaj je še sproščeno,« je povedal vir blizu para in dodal: »Zelo se razlikuje od vseh moških, s katerimi je bila prej.«

