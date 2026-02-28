  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NESRAMNO

Razočarana zvezdnica: »Kako odvratni so lahko nekateri ljudje.«

Potem ko je v zadnjih nekaj letih izgubila več kot 40 kilogramov, se hči rock legende sooča z novim valom zlobnih komentarjev.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 28. 2. 2026 | 06:00
3:21
A+A-

Voditeljica, modna oblikovalka, pevka in resničnostna zvezdnica 41-letna Kelly Osbourne, hči rock legende Ozzyja Osbourna, je v zadnjih letih doživela eno najbolj radikalnih telesnih preobrazb med slavnimi. Dolga leta se je borila z odvečnimi kilogrami, o čemer je tudi javno govorila, nato se je leta 2018 odločila za drastičen korak: operativno zmanjšanje želodca. V mesecih po posegu je po lastnih besedah izgubila približno 35 kilogramov, vendar je poudarila, da operacija ni čudežna rešitev. Spremenila je prehrano, začela telovaditi in drugače gledati na zdravje. Proces je bil, kot je večkrat izpostavila, psihično in fizično zahteven.

Čeprav ji je uspelo izgubiti veliko kilogramov, se jih je nekaj vrnilo, zlasti med nosečnostjo leta 2022. Po rojstvu sina Sidneyja konec istega leta je razkrila, da je med nosečnostjo razvila nosečniški diabetes, zato je iz prehrane izločila sladkor in velik del ogljikovih hidratov ter s takšnim načinom prehranjevanja nadaljevala tudi po porodu. Skupno je izgubila okoli 40 kilogramov. Danes je skoraj neprepoznavno vitka, prav ta preobrazba pa je sprožila nov plaz komentarjev. Razlika je le v smeri kritik: nekoč so ji očitali prekomerno težo, zdaj ji očitajo vitkost.

Nedavno se je v okviru londonskega tedna mode pojavila na predstavitvi kolekcije klobukov Royal Ascot. Po objavi fotografij na družbenih omrežjih so sledili tako dobro, kot tudi zlonamerni komentarji. Nekateri so jo primerjali z okostnjakom, drugi so zapisali, da deluje bolno. A jim ni ostala dolžna. »Dobesedno ne morem verjeti, kako odvratni so lahko nekateri ljudje! Nihče si ne zasluži takšne vrste zlorabe!« je zapisala na družbenih omrežjih. Posebej jo je prizadelo, da je veliko žaljivih opazk prišlo s strani drugih žensk, tudi takšnih, ki zase pravijo, da so svetovalke ali matere. Dejala je, da je razočarana, da si ženske med seboj ne znajo stati ob strani. Svojo vitkost je povezala tudi z žalovanjem za očetom, ki je umrl junija lani, ter poudarila, da se s to izgubo težko spoprijema.

Nekateri so ji svetovali, naj preneha jemati Ozempic, zdravilo za sladkorne bolnike, ki ga mnogi uporabljajo za hujšanje. Vendar je večkrat jasno povedala, da tega zdravila ni uporabljala in da jo izčrpava nenehno zanikanje teh trditev. Za razliko od nje je njena mama, Sharon Osbourne, javno priznala, da je uporabljala Ozempic in z njegovo pomočjo izgubila približno 19 kilogramov. Sharon je nekoč izjavila, da je shujšala bolj, kot si je želela, in da je težko nazaj pridobila nekaj teže. Kelly je ob tem znova poudarila, da njena pot nima nobene povezave z materino odločitvijo. Kakor koli že, očitno je, da se Kelly Osbourne dobro počuti v svoji koži in da je zadovoljna s svojim videzom. Če to ne ogroža njenega zdravja, njena telesna teža ne bi smela biti skrb drugih, piše Gloria.hr.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PRINC TEME

Sharon Osbourne razkrila, da je Ozzy tik pred smrtjo vedel, da odhaja: »Poljubi me in močno objemi«

Zadnje dni življenja je imel po besedah njegove žene nenavadne in strašljive sanje.
12. 12. 2025 | 21:17
Bulvar  |  Tuji trači
PRINC TEME

Redko v javnosti: skrivnostna hčerka Ozzyja Osbourna se je pojavila na njegovem pogrebu

Aimee ni sodelovala v družinskem resničnostnem šovu, saj je želela ohraniti zasebnost.
1. 8. 2025 | 14:47

Več iz teme

hujšanjeKelly Osbournedietadebelostzdravje
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kmečka pita z matevžem: pastirska klasika po slovensko

S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
Midva Kuhava28. 2. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO VARNOST

To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

Začel je veljati spremenjeni zakon o voznikih.
28. 2. 2026 | 07:29
07:15
Lifestyle  |  Polet
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Miroslav Cvjetičanin28. 2. 2026 | 07:15
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
ZPIZ

Dobra novica, marčni odstotek bo na računih od maja

Predlog izredne uskladitve pokojnin dobil soglasje sveta Zpiza. A bo zaradi uvajanja digitalizacije zamuda pri izplačilu.
Barbara Hočevar28. 2. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICISTA JE BUTNIL V OBRAZ

Iz pripora na prostost, ker ni sposoben spremljati kazenskega postopka

Sodišče zavrglo obtožbo zoper državljana Bangladeša.
28. 2. 2026 | 07:01
06:35
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE NA KULMU

Domen že komaj čakal na vrnitev v karavano

Prevc v včerajšnjih kvalifikacijah na Kulmu poletel do tretjega mesta. Najboljši je bil mladi Avstrijec Stephan Embacher, šok za Anžeta Laniška.
Miha Šimnovec28. 2. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki