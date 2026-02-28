Razočarana zvezdnica: »Kako odvratni so lahko nekateri ljudje.«

Voditeljica, modna oblikovalka, pevka in resničnostna zvezdnica 41-letna Kelly Osbourne, hči rock legende Ozzyja Osbourna, je v zadnjih letih doživela eno najbolj radikalnih telesnih preobrazb med slavnimi. Dolga leta se je borila z odvečnimi kilogrami, o čemer je tudi javno govorila, nato se je leta 2018 odločila za drastičen korak: operativno zmanjšanje želodca. V mesecih po posegu je po lastnih besedah izgubila približno 35 kilogramov, vendar je poudarila, da operacija ni čudežna rešitev. Spremenila je prehrano, začela telovaditi in drugače gledati na zdravje. Proces je bil, kot je večkrat izpostavila, psihično in fizično zahteven.

Čeprav ji je uspelo izgubiti veliko kilogramov, se jih je nekaj vrnilo, zlasti med nosečnostjo leta 2022. Po rojstvu sina Sidneyja konec istega leta je razkrila, da je med nosečnostjo razvila nosečniški diabetes, zato je iz prehrane izločila sladkor in velik del ogljikovih hidratov ter s takšnim načinom prehranjevanja nadaljevala tudi po porodu. Skupno je izgubila okoli 40 kilogramov. Danes je skoraj neprepoznavno vitka, prav ta preobrazba pa je sprožila nov plaz komentarjev. Razlika je le v smeri kritik: nekoč so ji očitali prekomerno težo, zdaj ji očitajo vitkost.

Nedavno se je v okviru londonskega tedna mode pojavila na predstavitvi kolekcije klobukov Royal Ascot. Po objavi fotografij na družbenih omrežjih so sledili tako dobro, kot tudi zlonamerni komentarji. Nekateri so jo primerjali z okostnjakom, drugi so zapisali, da deluje bolno. A jim ni ostala dolžna. »Dobesedno ne morem verjeti, kako odvratni so lahko nekateri ljudje! Nihče si ne zasluži takšne vrste zlorabe!« je zapisala na družbenih omrežjih. Posebej jo je prizadelo, da je veliko žaljivih opazk prišlo s strani drugih žensk, tudi takšnih, ki zase pravijo, da so svetovalke ali matere. Dejala je, da je razočarana, da si ženske med seboj ne znajo stati ob strani. Svojo vitkost je povezala tudi z žalovanjem za očetom, ki je umrl junija lani, ter poudarila, da se s to izgubo težko spoprijema.

Nekateri so ji svetovali, naj preneha jemati Ozempic, zdravilo za sladkorne bolnike, ki ga mnogi uporabljajo za hujšanje. Vendar je večkrat jasno povedala, da tega zdravila ni uporabljala in da jo izčrpava nenehno zanikanje teh trditev. Za razliko od nje je njena mama, Sharon Osbourne, javno priznala, da je uporabljala Ozempic in z njegovo pomočjo izgubila približno 19 kilogramov. Sharon je nekoč izjavila, da je shujšala bolj, kot si je želela, in da je težko nazaj pridobila nekaj teže. Kelly je ob tem znova poudarila, da njena pot nima nobene povezave z materino odločitvijo. Kakor koli že, očitno je, da se Kelly Osbourne dobro počuti v svoji koži in da je zadovoljna s svojim videzom. Če to ne ogroža njenega zdravja, njena telesna teža ne bi smela biti skrb drugih, piše Gloria.hr.