Razšel se je še en znani parček: ko sta se spoznala, sta bila oba še poročena

»Ariana in Ethan sta se razšla pred nekaj meseci, vendar sta ostala prijatelja in drug do drugega gojita le spoštovanje in občudovanje,« je za medij povedal vir. »Odločitve nista sprejela zlahka, vendar sta ugotovila, da jima bolj kot resna partnerska zveza ustreza prijateljski odnos.« Vir je dodal, da je Ariana trenutno zelo srečna in osredotočena na novo življenjsko poglavje, svojo turnejo Eternal Sunshine ter prihajajoči album Petal, piše Page six. Novico je prvi objavil TMZ. Portal je hkrati poročal, da novi album, ki bo izšel 31. julija, ni navdihnjen z razhodom ali njeno zvezo s Slaterjem.

Spoznala sta se med snemanjem filma Žlehtnoba

Dvaintridesetletna Ariana Grande in 34-letni Ethan Slater sta se spoznala med snemanjem filma Žlehtnoba. Ob začetku njune romance sta bila oba še poročena. Ariana je bila takrat žena nepremičninskega posrednika Daltona Gomeza, Ethan pa je bil poročen s svojo srednješolsko ljubeznijo Lilly Jay. Nekdanja zakonca imata tudi triletnega sina sina Ezro, ki je danes star tri leta. Junija 2023 je Lilly Jay po razkritju novice o novi zvezi javno kritizirala Ariano Grande.

»Ariana je v resnici glavna zgodba. Ni oseba, ki bi podpirala druge ženske. Moja družina je zgolj kolateralna škoda,« je takrat povedala za Page Six. Po drugi strani je vir blizu para vztrajal, da Ariana in Ethan nista storila ničesar napačnega ter da se je Slater z ženo razšel dva meseca prej, preden je začel razmerje s pevko. Čeprav sta svojo zvezo večinoma ohranjala zase, je Ethan decembra lani na družbenih omrežjih delil nekaj zasebnih fotografij, na katerih z Ariano praznike preživljata v domačem okolju.

Ariana razhod sprejema sproščeno

Zdi se, da Ariana Grande samski stan dobro prenaša. V soboto je v kalifornijskem Oaklandu začela težko pričakovano turnejo Eternal Sunshine in med izvedbo uspešnice Thank U, Next hudomušno namignila na svoj propadli zakon. Ko je zapela verz »Only wanna do it once, real bad« (»Res sem si želela, da bi to uspelo že prvič«), je v šali dvignila dva prsta in se zasmejala. Mnogi oboževalci so to razumeli kot namig, da kljub neuspešnemu zakonu z Daltonom Gomezom ostaja odprta za možnost ponovne poroke v prihodnosti.