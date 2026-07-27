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HOLLYWOOD

S producentko sta se skupaj namakali v kadi: zvezdnica dobila bitko z mlado igralko

. Ta je zoper Wilsonovo vložila tožbo zaradi obrekovanja.
Rebel Wilson naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Rebel Wilson naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Actor Charlotte MacInnes arrives at court on the first day of a nine-day defamation hearing between Charlotte MacInnes and Rebel Wilson, in Sydney, Australia, April 20, 2026. REUTERS/Hollie Adams

Actor Charlotte MacInnes arrives at court on the first day of a nine-day defamation hearing between Charlotte MacInnes and Rebel Wilson, in Sydney, Australia, April 20, 2026. REUTERS/Hollie Adams

Wilsonova je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero v Torontu, tri izmed njih pa tudi neprimernega vedenja do glavne igralke. FOTO: REUTERS

Wilsonova je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero v Torontu, tri izmed njih pa tudi neprimernega vedenja do glavne igralke. FOTO: REUTERS

Te dni se ji smejimo v humoristični seriji Super zabavna noč, ki jo predvajajo na Kanalu A. Foto: Press Release

Te dni se ji smejimo v humoristični seriji Super zabavna noč, ki jo predvajajo na Kanalu A. Foto: Press Release

Rebel Wilson naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Charlotte MacInnes je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Actor Charlotte MacInnes arrives at court on the first day of a nine-day defamation hearing between Charlotte MacInnes and Rebel Wilson, in Sydney, Australia, April 20, 2026. REUTERS/Hollie Adams
Wilsonova je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero v Torontu, tri izmed njih pa tudi neprimernega vedenja do glavne igralke. FOTO: REUTERS
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R. D.
 27. 7. 2026 | 08:25
2:39
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Sodišče v Brisbanu je zavrnilo tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je proti zvezdnici Rebel Wilson vložila mlada igralka Charlotte MacInnes. Ta je imela glavno vlogo v njenem režijskem prvencu The Deb, obtožila pa jo je, da je škodovala njeni karieri z objavo na družbenem omrežju, ki je bila 11 milijonom njenih sledilcev vidna 24 ur. V objavi je Rebel Wilson namigovala, da je Charlotte MacInnes umaknila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja proti producentom filma in tako poskrbela za svoj karierni razcvet. Igralka je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila, zaradi objave pa je po njenih besedah postala »predmet zlorab, sovraštva in posmeha na spletu«.

Reči, da so okoliščine, v katerih sta se znašli v kadi, nenavadne, bi bilo premalo.

Zgodba ima dolgo brado. Rebel Wilson je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero v Torontu, tri izmed njih, ​Amando Ghost, Gregorja Camerona in Vincea Holdna, pa tudi neprimernega vedenja do glavne igralke, zlorabe filmskega proračuna ter »maščevalnega in zlobnega ravnanja«. Namignila je, da naj bi producentka Amanda Ghost spolno nadlegovala mlado igralko, ta pa je umaknila pritožbo v zameno za nove igralske in glasbene priložnosti. Incident z Ghostovo naj bi se zgodil med kopanjem na plaži Bondi septembra 2023. Takrat naj bi si producentka in igralka po kopanju v morju privoščili vročo kopel, nato pa je igralka Rebel Wilson priznala, da ji je bilo ob Ghostovi neugodno. Režiserka naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb.

Actor Charlotte MacInnes arrives at court on the first day of a nine-day defamation hearing between Charlotte MacInnes and Rebel Wilson, in Sydney, Australia, April 20, 2026. REUTERS/Hollie Adams
Actor Charlotte MacInnes arrives at court on the first day of a nine-day defamation hearing between Charlotte MacInnes and Rebel Wilson, in Sydney, Australia, April 20, 2026. REUTERS/Hollie Adams

Njeni odvetniki so trdili, da Charlotte MacInnes ni bila storjena nobena škoda, nasprotno, njena kariera cveti. Konec lanskega leta je podpisala pogodbo za snemanje plošče z založbo Atlantic Records v vrednosti 110.000 dolarjev, po snemanju filma pa je igrala v newyorških gledališčih. Odvetnik Wilsonove Dauid Sibtain je zatrdil, da je pritožbo proti Ghostovi umaknila, da bi si »z ugoditvijo njenim zahtevam zagotovila karierni napredek kot glasbenica in igralka«. Producentka je pojasnila, da sta se z mlado igralko v kadi namakali, ker je imela ta alergijo po kopanju v hladnem morju, in da v tem ni bilo nič seksualnega, sodnica pa je v razsodbi komentirala: »Reči, da so okoliščine, v katerih sta se znašli v kadi, nenavadne, bi bilo premalo.«

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