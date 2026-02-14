  • Delo d.o.o.
POSLOVNI PODVIG

Rekorden posel Britney Spears

Nekdanja princesa popa je izvedla enega največjih poslovnih podvigov v svoji karieri.
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
M. Fl.
 14. 2. 2026 | 06:00
2:40
A+A-

Britney Spears je celoten glasbeni katalog, zbirko vseh glasbenih del, za visok znesek prodala založbi Primary Wave. Kot je prvi poročal ameriški portal TMZ, kasneje pa so novico potrdili tudi drugi mediji, kot so Variety in The New York Times, gre za enega najpomembnejših glasbenih poslov zadnjih let. Vrednost pogodbe, sklenjene konec decembra 2025, ocenjujejo na vrtoglavih 170 milijonov evrov. Paket vključuje nekatere njene največje hite iz preloma tisočletja, med njimi Baby One More Time, Toxic in Oops!... I Did It Again.

Čeprav podrobnosti pogodbe ostajajo tajne, so viri, seznanjeni s poslom, za publikacijo Rolling Stone, potrdili, da prodaja vključuje njen delež od avtorskih pravic in zaslužek od izvajanja posnetkov. Primary Wave bo tako odslej pobiral prihodke s pretočnih platform, uporabe njene glasbe v filmih, serijah, reklamah in drugih komercialnih oblikah uporabe. Originalni master - izvirni posnetki in končni studijski posnetki skladb, iz katerih se nato izdelujejo vse kopije - ostajajo v lasti njene dolgoletne založbe Sony Music.

S tem je Primary Wave pridobil nadzor nad velikim finančnim premoženjem ene najbolj uspešnih glasbenic vseh časov, Spearsova pa se pridružuje impresivnemu krogu umetnikov v portfelju podjetja, ki že upravlja pravice glasbenih velikanov, denimo Whitney Houston, Prince, Bob Marley in Stevie Nicks. Prodaja kataloga Britney Spears je del širšega trenda v glasbeni industriji, kjer največje zvezde vse pogosteje za ogromne zneske unovčijo svoja življenjska dela. V dobi pretočnih platform, med katerimi sta Spotify in Apple Music, so starejši katalogi postali izjemno dragocena in zanesljiva sredstva, ki nenehno ustvarjajo prihodke. V njenem primeru je nostalgija po zvoku poznih 90. in zgodnjih 2000-ih dodatno povečala vrednost pesmi, zato je bil to idealen trenutek za prodajo.

Britney Spears se tako postavlja ob bok kolegom, kot so Bruce Springsteen, čigar katalog je dosegel neverjetnih 425 milijonov evrov, pa tudi Justin Timberlake, Bob Dylan in dedič Davida Bowieja, vsi ti so prav tako sklenili večmilijonske pogodbe. Strokovnjaki se strinjajo, da so investitorji prepoznali dolgoročno vrednost glasbenih pravic, ki so se izkazale za odporne celo na gospodarske krize. Za same umetnike so takšni posli priložnost, da si zagotovijo finančno prihodnost in olajšajo zahtevno upravljanje svojih del.

