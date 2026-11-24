Avstralska televizijska reporterka Saavanah Bourke, ki dela za Seven News Sunshine Coast, je čez noč postala spletna senzacija. Iz obalnega mesta Maroochydore je poročala o sumljivem paketu, zaradi katerega so morali evakuirati približno tisoč zaposlenih. Toda gledalci so bili pozorni na nekaj povsem drugega.

Novinarka je pred vozili intervencijskih služb stala v majici brez rokavov in z obema rokama držala mikrofon. Njene izklesane mišice so pritegnile toliko pozornosti, da je posnetek na instagramu zbral več kot 13 milijonov ogledov.

Njene mišice ukradle vso pozornost

Pod posnetkom so se začeli vrstiti šaljivi komentarji. Nekateri so priznali, da sploh niso poslušali novice, drugi so jo prosili za nasvete glede vadbe.

»To sem si ogledala že dvanajstkrat, pa še vedno ne vem, o čem je govorila,« je zapisala ena od gledalk.

Nekoč gimnastičarka, danes tudi fitnes trenerka

Za njeno mišičasto postavo se skrivajo leta predanosti športu. Pred novinarsko kariero se je ukvarjala z gimnastiko in trenirala tudi do 30 ur tedensko. Pozneje se je posvetila dvigovanju uteži, od leta 2017 pa tekmuje v bodybuildingu. Poleg novinarskega dela je tudi usposobljena fitnes trenerka in vodi lastno spletno platformo Saavfit. Njena skrivnost? Trenira vsak dan.