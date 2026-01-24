Resnica o prijateljstvu Matta Damona in Bena Afflecka

Premiera najnovejšega filma Matta Damona in Bena Afflecka, The Rip, potrjuje, da sta igralca res tesno povezana. Kar 28 let po filmu Dobri Will Hunting Matt in Ben namreč ostajata najboljša prijatelja. Takrat, ko je napovedovalec na podelitvi oskarjev leta 1998 oznanil prihod razigranega para na oder, sta bila stara komaj 25 in 27 let ter sta, ko sta prevzela nagrado za najboljši izvirni scenarij za film Dobri Will Hunting, ki sta ga napisala med avdicijami, da bi si ustvarila vlogi, ki bi ju kot igralca resnično zanimali, delovala kot fanta iz soseščine. »V resnici sva samo dva mlada fanta, ki sva imela srečo, da sva sodelovala s številnimi izjemnimi ljudmi,« je navdušeno povedal Affleck in se v zahvalah posebej spomnil staršev, Damonovega očeta in mesta Boston.

Danes sta 53-letni Affleck in 55-letni Damon poslovna partnerja, saj sta ustanovila lastno produkcijsko hišo Artists Equity in še vedno izjemno uživata v skupnem delu. »Veliko ljudi ima prijatelje, midva sva pač v istem poslu,« se je Affleck pošalil januarja v oddaji Today, ko sta promovirala zadnji film triler The Rip, navdihnjen po resničnih dogodkih. »To je tisto, kar je redko. Kot otroka sva se povezala zaradi iste nore ideje, da bi morda uspela v Hollywoodu, in sva si ves čas stala ob strani.«

Hollywood, kamor sta se preselila v začetku 90. let, jima je bil, čeprav sta nekoč delila bančni račun z zelo malo denarja, kot se je pošalil Damon, očitno naklonjen. »Najin odnos ni nikoli temeljil na tekmovalnosti,« je Affleck povedal za Entertainment Weekly. »V panogi, kjer vlada pomanjkanje priložnosti, se hitro razvije občutek, da uspeh drugega pomeni tvoj poraz. Midva tega nikoli nisva videla tako.« Njuna zgodba se je začela v Cambridgeu v Massachusettsu, ko je bil Affleck star osem in Damon deset let, njuni družini pa sta živeli le nekaj ulic narazen, piše E!News.

»Mislim, da sva si še vedno precej podobna,« je Affleck dejal leta 2017. »Ljudje naju danes vidijo drugače, a ko pomislim na najino otroštvo in na to, kako je zdaj, se nisva tako zelo spremenila.« Takrat sta bila celo znova soseda. »Prejšnji večer mi je pisal, naj pridem gledat nogomet,« se je spominjal Affleck. »Odgovoril sem mu, da sem v New Yorku. A ta občutek pridi k meni še vedno obstaja in to je, zlasti v svetu slave in filmov nekaj izjemnega.« Affleck se je rodil v Kaliforniji, Damon je domačin iz Massachusettsa. Njuni mami sta bili učiteljici, kar je pripeljalo do njunega prijateljstva. »Moja mama me je praktično prisilila, da se družim z Benom,« se je pošalil Damon.

Povezala sta se ob bejzbolu in kasneje ob igranju. Affleck je igral že kot otrok, Damon mu je dal občutek, da igranje ni osamljen poklic. »Naenkrat sem imel nekoga, ki je razumel, kaj počnem,« je povedal Affleck. Kot najstnika sta skupaj potovala v New York na avdicije, imela poslovna kosila v šolski menzi in pisala načrte, ki so se drugim zdeli nekoliko nerodni, danes so legendarni. Nobeden od njiju ni končal fakultete, a vztrajnost se je obrestovala. Njuna prva večja skupna filmska izkušnja je bil film School Ties (1992), sledil je preboj z Dobri Will Hunting, s scenarijem, ki sta ga pisala hitro, instinktivno in brez občutka, da ustvarjata nekaj zgodovinskega. »Nikoli se nisva imela za pisatelja,« je dejal Damon. »Bolj za igralca, ki pišeta.«

Ko je film leta 1997 izšel in prejel devet nominacij za oskarja, se jima je življenje čez noč spremenilo. V naslednjih letih sta se njuni poti deloma razšli, a prijateljstvo je ostalo. Damon je imel stabilnejšo kariero in zasebno življenje, Affleck pa več vzponov in padcev, vendar tudi izjemne uspehe, med drugim je dobil oskarja za film Argo. »Nihče ni bolj napačno razumljen kot Ben,« je dejal Damon. »Bolelo me je gledati, kako so ga obravnavali.«

Kljub govoricam, šalam in celo namigovanjem o njuni domnevni romantični zvezi sta vedno ostala zvesta drug drugemu. Ko so izbruhnili škandali okoli Harveyja Weinsteina, sta oba javno priznala, da nista razumela razsežnosti problema, in izrazila podporo spremembam v industriji. Smrt Damonovega očeta in Affleckove osebne bitke z odvisnostjo so njuno prijateljstvo še poglobile. Ponovno sta se ustvarjalno združila pri filmu Zadnji dvoboj (2021) in nato pri filmu Vzpon legende (2023), prvem projektu njune produkcijske hiše. »To je bilo profesionalno veselje mojega življenja,« je povedal Affleck. Damon pa je dodal: »Najboljša poletna služba, kar sem jih imel.« »Če imaš srečo, delaš z ljudmi, ki jih imaš rad,« je sklenil Affleck in dodal: »Potem v resnici nikoli več ne delaš.«