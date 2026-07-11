  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRASTIČNA SPREMEMBA

Resničnostna tekmovalka Ermina za lepotne posege odštela 15.000 evrov

Za medijskimi naslovi o estetskih operacijah in kritikah na njen račun se skriva nenavaden in izjemno plemenit hobi.
FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek
S. N.
 11. 7. 2026 | 11:55
3:07
A+A-

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Zadruga Ermina Pašović je za estetske posege odštela okoli 15.000 evrov. Danes živi med Sarajevom, Dunajem in Beogradom. Medtem ko jo javnost kritizira zaradi drastične spremembe videza in ji očita nepismenost, je pred kratkim navdušila številne, ko je med 30-urnim dobrodelnim prenosom v živo zbrala denar za rešitev ogroženega konja, piše portal srbijadans.rs.

Nekdanja resničnostna zvezdnica še naprej vzbuja veliko pozornosti zaradi popolne preobrazbe svojega videza. Del honorarja, ki ga je prejela za sodelovanje v resničnostnem šovu, je namenila estetskim posegom, za katere je doslej porabila več kot 15 tisoč evrov.

Med posegi so bili odprava brazgotin po aknah, korekcija nosu, dvig vek in priljubljeni videz t. i. »mačjih oči«. Samo za operacijo prsi je odštela 3.800 evrov, za poudarjene ličnice pa še dodatnih 900 evrov. Poleg tega redno obiskuje tudi drage tretmaje za učvrstitev kože obraza.

Na družbenih omrežjih pogosto krožijo njene fotografije »prej in potem«, številni pa menijo, da danes skoraj ni več podobna sami sebi.

»Nepismena sem le v srbščini in bosanščini«

Poleg komentarjev o njenem videzu se Ermina pogosto sooča tudi s kritikami zaradi svojega izražanja.

Po očitkih, da je nepismena, se je odločila javno odgovoriti za srbski medij. »Pravijo, da imam govorno napako in da sem nepismena. Res je, ampak v srbskem in bosanskem jeziku. Govoriti znam, ne znam pa sklonov, ker vse življenje živim v tujini. Nekateri odidejo za pet let in potem sprašujejo, kako se reče kakšna beseda. Dajmo govoriti nemško in angleško, pa bomo videli, kdo je nepismen,« je dejala Ermina in spomnila, da že 34 let živi v Avstriji.

Dodala je še, da se za razliko od mnogih izogiba medijski izpostavljenosti. »Sem med tistimi, ki se izogibajo medijem, a me vedno vabijo, za razliko od nekaterih, ki komaj čakajo na medijsko pozornost, pa je ne dobijo.«

Dobrodelna akcija za reševanje živali

Za zgodbami o estetskih operacijah in kritikah se skriva tudi njen nenavaden in plemenit hobi – reševanje živali. Ermina, ki je velika ljubiteljica konj, je pred kratkim na TikToku organizirala veliko dobrodelno akcijo. »Na sobotnem dobrodelnem prenosu v živo, ki je neprekinjeno trajal 30 ur, nam je uspelo zbrati 6.500 evrov, s katerimi smo rešili ogroženega konja in ga prevzela v oskrbo,« je povedala. Ob tem se je zahvalila nekdanjim udeležencem Zadruge, ustvarjalcem spletnih vsebin in vsem ljudem dobre volje, ki so po njenih besedah pokazali, da »imajo srce«.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ermina Pašovićresničnostni šovdobrodelnost
ZADNJE NOVICE
13:35
Lifestyle  |  Astro
ŽIVLJENJSKE LEKCIJE

Ljudje, ki vas najbolj spravljajo ob živce, vas morda učijo najpomembnejših življenjskih lekcij

Osmo spoznanje Celestinske prerokbe uči, da lahko prav ljudje, ob katerih čutimo največ odpora ali nemira, v nas prebudijo najpomembnejše življenjske lekcije.
11. 7. 2026 | 13:35
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA ZMAGA

Paris Hilton slavi: zaprli ustanovo, kjer je bila zlorabljena

Dedinja se je z ganljivo objavo na družbenih omrežjih odzvala na zaprtje internata, v katerem naj bi bila kot najstnica več mesecev žrtev zlorab.
11. 7. 2026 | 13:25
13:15
Live
Novice  |  Slovenija
JULIJSKO VREME

Prihajajo plohe in nevihte! Arso že prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo

V nedeljo bo povečini sončno.
11. 7. 2026 | 13:15
13:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O GOBAH

Novo odkritje o gobah. Redno uživanje lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt in možgansko kap

Gobe niso le okusna priloga, temveč bi lahko pomembno prispevale tudi k boljšemu zdravju srca in ožilja.
Miroslav Cvjetičanin11. 7. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
OŽIVLJANJE STARIH OBIČAJEV

Košnja, kmečka malica in dobrote: Zajčevi dnevi znova privabili številne obiskovalce (FOTO)

Dogodek je znova združil ljubitelje narave, planince, gurmane in vse, ki jim veliko pomenita ohranjanje običajev ter druženje.
Darko Naraglav11. 7. 2026 | 12:45
12:15
Novice  |  Slovenija
PROMET

Pozor, predor Karavanke vozila zaprt v obe smeri

Zaradi okvare vozila.
11. 7. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki