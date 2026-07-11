Resničnostna tekmovalka Ermina za lepotne posege odštela 15.000 evrov

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Zadruga Ermina Pašović je za estetske posege odštela okoli 15.000 evrov. Danes živi med Sarajevom, Dunajem in Beogradom. Medtem ko jo javnost kritizira zaradi drastične spremembe videza in ji očita nepismenost, je pred kratkim navdušila številne, ko je med 30-urnim dobrodelnim prenosom v živo zbrala denar za rešitev ogroženega konja, piše portal srbijadans.rs.

Nekdanja resničnostna zvezdnica še naprej vzbuja veliko pozornosti zaradi popolne preobrazbe svojega videza. Del honorarja, ki ga je prejela za sodelovanje v resničnostnem šovu, je namenila estetskim posegom, za katere je doslej porabila več kot 15 tisoč evrov.

Med posegi so bili odprava brazgotin po aknah, korekcija nosu, dvig vek in priljubljeni videz t. i. »mačjih oči«. Samo za operacijo prsi je odštela 3.800 evrov, za poudarjene ličnice pa še dodatnih 900 evrov. Poleg tega redno obiskuje tudi drage tretmaje za učvrstitev kože obraza.

Na družbenih omrežjih pogosto krožijo njene fotografije »prej in potem«, številni pa menijo, da danes skoraj ni več podobna sami sebi.

»Nepismena sem le v srbščini in bosanščini«

Poleg komentarjev o njenem videzu se Ermina pogosto sooča tudi s kritikami zaradi svojega izražanja.

Po očitkih, da je nepismena, se je odločila javno odgovoriti za srbski medij. »Pravijo, da imam govorno napako in da sem nepismena. Res je, ampak v srbskem in bosanskem jeziku. Govoriti znam, ne znam pa sklonov, ker vse življenje živim v tujini. Nekateri odidejo za pet let in potem sprašujejo, kako se reče kakšna beseda. Dajmo govoriti nemško in angleško, pa bomo videli, kdo je nepismen,« je dejala Ermina in spomnila, da že 34 let živi v Avstriji.

Dodala je še, da se za razliko od mnogih izogiba medijski izpostavljenosti. »Sem med tistimi, ki se izogibajo medijem, a me vedno vabijo, za razliko od nekaterih, ki komaj čakajo na medijsko pozornost, pa je ne dobijo.«

Dobrodelna akcija za reševanje živali

Za zgodbami o estetskih operacijah in kritikah se skriva tudi njen nenavaden in plemenit hobi – reševanje živali. Ermina, ki je velika ljubiteljica konj, je pred kratkim na TikToku organizirala veliko dobrodelno akcijo. »Na sobotnem dobrodelnem prenosu v živo, ki je neprekinjeno trajal 30 ur, nam je uspelo zbrati 6.500 evrov, s katerimi smo rešili ogroženega konja in ga prevzela v oskrbo,« je povedala. Ob tem se je zahvalila nekdanjim udeležencem Zadruge, ustvarjalcem spletnih vsebin in vsem ljudem dobre volje, ki so po njenih besedah pokazali, da »imajo srce«.