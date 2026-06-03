Režiser brutalno nad pokojnega igralca: »Najslabša oseba, kar sem jih kdaj srečal!«

Ameriški režiser Adam Marcus je na družbenem omrežju Threads delil neprijetno izkušnjo sodelovanja z igralcem Valom Kilmerjem, ki je 1. aprila 2025 umrl zaradi pljučnice. Z njim je sodeloval leta 2008 pri snemanju akcijskega trilerja z izvirnim naslovom Conspiracy, sodelovanje pa mu ni ostalo v lepem spominu. V objavi, ki jo je kasneje izbrisal, je Marcus Kilmerja označil za najslabšo osebo, kar sem jih kdaj srečal, piše Page six.

S tem se je pridružil nekaterim drugim režiserjem, ki so pokojnega igralca v preteklosti opisovali kot zahtevnega sodelavca. Po poročanju medijev je režiser ob fotografiji sebe in igralca zapisal: »To je iz časa, ko sem režiral tistega tipa. Tistega, ki je igral Icemana in Doca Hollidaya. Veste, o kom govorim. Tukaj sva jaz in ta kreten med snemanjem filma Conspiracy.«

Režiser ostro odgovoril kritikom

Marcus se je v isti objavi odzval tudi na morebitne kritike zaradi svojih besed o pokojnem igralcu. »Vsem, ki ob tem zavijate z očmi in zagovarjate rek, da je treba o mrtvih govoriti le dobro, sporočam: ne strinjam se z vami,« je zapisal. Objavo je zaključil z besedami: »Najslabša oseba, kar sem jih kdaj srečal ... in to res veliko pove.« V omenjenem akcijskem trilerju je Kilmer upodobil Williama »Spookyja« MacPhersona, invalidnega vojnega veterana, ki obišče starega prijatelja v obmejnem mestu v Arizoni. Tam odkrije, da je prijatelj z družino izginil, domačini pa zanikajo, da bi tam sploh kdaj živeli. Med preiskavo naleti na korporativno zaroto, povezano z nezakonitimi priseljenci.

Tudi drugi režiserji niso skrivali nezadovoljstva

Adam Marcus ni edini režiser, ki je javno spregovoril o slabih izkušnjah z Valom Kilmerjem. Podobne pripombe sta v preteklosti izrazila tudi Joel Schumacher in John Frankenheimer. Schumacher, ki je s Kilmerjem sodeloval pri filmu Batman Forever, ga je v intervjuju leta 1996 označil za otročjega in nemogočega ter celo za psihološko moteno osebo.

Tudi Frankenheimer, ki je z igralcem sodeloval pri filmu The Island of Dr. Moreau, je po koncu snemanja izjavil, da z njim ne bo nikoli več sodeloval. Kljub kritikam nekdanjih sodelavcev je Val Kilmer ostal eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev svoje generacije. Med njegove najbolj znane vloge sodijo Iceman v filmu Top Gun, Doc Holliday v Tombstone ter Batman v filmu Batman Forever.