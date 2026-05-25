Rocker po trinajstih letih zakona priznal, da je gej

Pevec skupine Beartooth Caleb Shomo je javno priznal, da je homoseksualec, in razkril, da je svoja čustva več let skrival, njegova žena Fleur Shomo pa je iskreno spregovorila o njunem bolečem razhodu, ki je sledil skoraj 14-letnem zakonu, piše Page six. 33-letni rocker je svojim sledilcem na instagramu zaupal, da se je dolgo soočal z lastnimi občutki in identiteto. »Čutim potrebo, da še preden bi to dodatno vplivalo na ljudi, ki jih imam rad, razjasnim stvari. Sem ponosen gej,« je zapisal. Priznal je, da mu ni bilo lahko sprejeti lastne spolne usmerjenosti. »Težko sem se soočal z občutki, povezanimi s to temo, in nisem razumel, kaj storiti s tem dejstvom. Desetletje sem svoja čustva vtapljal v alkoholu, ko pa sem se odločil prenehati piti in se soočiti z razlogi za svoje počutje, me je to pripeljalo do sprejemanja lastne spolnosti in upanja, da se bom nekoč naučil ljubiti samega sebe,« je zapisal.

Caleb Shomo je bil skoraj 14 let poročen s Fleur Shomo. Le nekaj ur po njegovi objavi se je oglasila tudi ona, potrdil razhod ter mu izrazila podporo, hkrati pa iskreno spregovorila o težkem obdobju, skozi katero trenutno prehajata. »Zadnjih nekaj mesecev je bilo za oba zelo zmedeno in boleče obdobje. Caleba bom vedno imela rada, ga varovala in podpirala. Njegovo dobro počutje je bilo dolga leta zame pomembnejše od vsega na svetu.«

Priznala je, da je težko sprejeti konec njune ljubezenske zgodbe. »Podpirati osebo, ki jo ljubiš, skozi najtežje obdobje njenega življenja, medtem ko sam izgubljaš vse in tudi sebe, je neverjetno težko. Najinih skoraj 14 let zakona je bilo čudovitih ter polnih ljubezni, avantur in sreče.« Caleb je na koncu svoje objave poslal sporočilo vsem, ki doživljajo podobne situacije: »Bodite iskreni do sebe in ne skrivajte tega, kar čutite. Takšne stvari prizadenejo tako vas kot ljudi okoli vas.«

