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Rodila je Bonnie Blue, ki je v 12 urah spala s 1057 moškimi: »Zdaj nas je bilo tam 1058 ...« (VIDEO)

Britanska ustvarjalka vsebin za odrasle Bonnie Blue je postala mama. 27-letnica, ki je svetovno pozornost pritegnila z vrsto provokativnih podvigov, je konec tedna objavila, da je rodila svojega prvega otroka.
FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 1. 9. 2026 | 07:13
 1. 9. 2026 | 07:14
3:28
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Novico je Bonnie Blue, s pravim imenom Tia Billinger, sporočila na Instagramu, kjer je objavila montažo posnetkov svoje nosečnosti, poroda in prvih trenutkov z novorojenčkom. Ob videu je zapisala: »And then there were 1058 of us« oziroma »In potem nas je bilo 1058«. Dostop na njen profil ima Instagram še posebej omejen, tako da je mogoče, da objave sploh ne boste mogli videti.

1058 je namreč besedna igra, povezana z njenim najbolj razvpitim podvigom. Januarja 2025 je namreč imela v samo 12 urah imela spolne odnose s 1057 moškimi. K številki 1057 obiskovalcev dežele tam spodaj je zdaj dodala svojega novorojenega otroka – zato »1058«.

Blue je sicer v kratkem posnetku po porodu povedala, da je imela carski rez in da je otrok »super, super zdrav«. »Rodila sem. Dobro sem. Imela sem carski rez, dojenček pa je zdrav. Kasneje grem domov,« je povedala. Dodala je, da je bil porod boleč, vendar ne tako zelo, kot je pričakovala. Zjutraj po porodu ji je bilo slabo in opisala je občutek, kot da so se ji šivi ponovno odprli. Njen predstavnik je pozneje potrdil, da se dobro počuti. Otrok se je rodil v londonskem Lindo Wingu v bolnišnici St Mary's, zasebnem porodniškem oddelku, ki je dobro znan tudi zaradi slavnih pacientk. Tam je svoje tri otroke rodila tudi Catherine, princesa Walesa. Na posnetku je mogoče videti Bonnie z novorojenčkom, njegov obraz pa je bil zaradi zasebnosti zamegljen.

Spola in imena otroka za zdaj ni razkrila. Nekateri mediji so zaradi modrega srčka v objavi ugibali, da gre za fantka, vendar je Bonnie jasno povedala le, da je otrok zdrav, zato tega podatka še ni mogoče zanesljivo potrditi. Njena nosečnost je bila tako kot številni drugi deli njenega življenja precej nenavadna. Februarja je najprej objavila novico o nosečnosti, vendar je bila ta sprva del tako imenovanega »rage bait« oziroma provokativnega spletnega podviga. Pozneje je postalo jasno, da je nosečnost resnična. Pred tem je trdila, da je imela nezaščitene spolne odnose s približno 400 moškimi v okviru tako imenovane »breeding mission«.

Prav zaradi tega se je ob nosečnosti pojavilo veliko vprašanj o očetovstvu. Blue je takrat povedala, da je odvzela vzorce DNK udeležencem in da je bila pripravljena otroka vzgajati sama. Identitete otrokovega očeta oziroma očeta v javnosti za zdaj ni razkrila. Njeno ime je sicer postalo svetovno znano januarja 2025, ko je organizirala dogodek v Londonu, na katerem je po lastnih navedbah v 12 urah imela spolne odnose s 1057 moškimi. Sprva je bil cilj 1000, vendar je po njenih besedah v vrsti ostalo še 57 moških, zato je nadaljevala ...

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