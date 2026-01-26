  • Delo d.o.o.
RAZLIKA JE OČITNA

Rojstni dan princese Charlene: takšne čestitke ni pričakoval nihče

Monaška princesa Charlene je dopolnila 48 let.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 26. 1. 2026 | 13:25
2:46
A+A-

Ob rojstnem dnevu monaške princese Charlene je tamkajšnja palača na instagramu objavila njen novi portret in kratko rojstnodnevno čestitko. »Vse najboljše, princesa Charlene,« so zapisali ob fotografiji, na kateri slavljenka pozira v elegantni beli obleki z razkritimi rameni. Zanimivo je, da takšne objave niso bile vedno samoumevne, saj so leta 2023 rojstnodnevne čestitke na uradnem profilu monaške knežje družine povsem izostale, piše portal Celeb Tattler. Na novi, nekdanja profesionalna plavalka zre v daljavo, dvor pa ni razkril, kje je bila posneta. V zadnjem času se Charlene nasploh vse pogosteje zdi sproščena, v letu 2025 pa se je zvrstilo več trenutkov, ko je delovala vedreje kot prej; bodisi ob samostojnih nastopih, ob možu, princu Albertu II. ali v družbi dvojčkov, prestolonaslednika Jacquesa in princese Gabrielle.

Drugačna kot prej

To je bilo še posebej opazno v predbožičnem obdobju. Na monaški dan državnosti, 19. novembra, je Charlene, oblečena v elegantno belo obleko s klobukom in tančico, skupaj z družino z balkona palače pozdravila prebivalce, njen nasmeh je bil iskren in topel. Konec novembra, natančneje 28., je v okviru svoje fundacije organizirala jutranji program, namenjen izobraževanju otrok o nevarnostih utapljanja. Sledili so še drugi javni nastopi, kot sta prižig božične razsvetljave na trgu d’Armes ter odprtje božične vasice 29. novembra, tudi takrat je bila, sodeč po objavah dvora, vidno dobre volje. V letu 2025 so se vse pogosteje pojavljali komentarji o toplejši dinamiki med Charlene in Albertom.

Vse tišje govorice

Medtem ko so se prej pogosto pojavljala ugibanja o zakonskih težavah in hladnem odnosu med zakoncema, so ju zdaj fotografi ujeli, kako se držita za roke, si izmenjujeta poljube na lice in, denimo na plesu Rdečega križa ali na športnih dogodkih, kot je turnir Monte Carlo ATP Masters, s pogledi potrjujeta bližino. Govorice o zakonski krizi so ju spremljale vse od poroke leta 2011 in so se zlasti okrepile ob princesini zdravstveni krizi med potovanjem v Južno Afriko leta 2021, zaradi katere se je za dalj časa umaknila iz javnosti. Vendar vtis zadnjih mesecev kaže v drugo smer in mnogi bodo v rojstnodnevni objavi dvora videli tudi tiho potrditev bolj stabilnega obdobja. V družinskem koledarju je že označen naslednji pomemben datum: 1. julija 2026 bosta Charlene in Albert obeležila 15. obletnico poroke.

Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
