  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČANJA

Romantični vikend resničnostne zvezdnice in voznika formule ena

Čeprav se poznata in družita že več kot deset let, se zdi, da sta se Kim Kardashian in Lewis Hamilton odločila za korak naprej.
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
M. Fl.
 3. 2. 2026 | 13:25
2:52
A+A-

Ameriška resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in britanski voznik formule ena Lewis Hamilton, sta, odkar sta skupaj dočakala novo leto v Aspnu, mondeni smučarski destinaciji, pod drobnogledom svetovnih medijev. Udeležila sta se novoletne zabave, ki jo je priredila igralka Kate Hudson, še pred tem so ju gostje  opazili tudi v restavraciji Matsuhisa Aspen, ki jo vodi slavni japonski chef Nobuyuki »Nobu« Matsuhisa. Paparaci so Kim in Lewisa ujeli že ob prehodu v leto 2024. Čeprav nista bila fotografirana skupaj, sta bila del iste družbe, ki se je očitno odlično zabavala. To ne bi vzbudilo večje pozornosti, če ju po zabavi v Aspnu ne bi nedavno opazili na romantičnem vikendu v luksuznem hotelu in zasebnem klubu Estelle Manor v angleškem Cotswoldsu, piše Page six.

Po navedbah virov je Kim iz Los Angelesa v Anglijo priletela z zasebnim letalom, Lewis je nekoliko kasneje prispel s helikopterjem, oba v spremstvu varnostnikov. Kim je po besedah očividcev prispela s petimi velikimi kovčki z lastnim imenom, z Lewisom se je družila v zasebnih prostorih hotela. Privoščila sta si intimno večerjo in imela dostop do lastnega sprostitvenega centra. Z romantičnega vikenda sta odpotovala ločeno, a radovednim pogledom nista mogla uiti. Čeprav Kim in Lewis svojega odnosa nista uradno komentirala, je znano, da se poznata že več kot desetletje. To ni presenetljivo, saj se že leta gibljeta v istih profesionalnih in družabnih krogih: na dirkah formule 1, modnih revijah in drugih dogodkih, ki so obema blizu. Za zdaj je jasno predvsem to, da sta zelo diskretna in skrbno varujeta zasebnost, a vse kaže, da je dolgoletno poznanstvo preraslo v nekaj več.

Potem ko se je Kim Kardashian leta 2022 uradno ločila od Kanyeja Westa, je svoje zasebno življenje večinoma držala stran od oči javnosti. Znano je le, da je bila kratek čas v razmerju s komikom Petom Davidsonom, videvali so jo tudi z zvezdnikom lige NFL Odellom Beckhamom mlajšim. Lewisa Hamiltona, večkratnega svetovnega prvaka formule 1, so mediji v preteklosti povezovali s številnimi znanimi ženskami. Njegova najbolj znana zveza je bila s pevko Nicole Scherzinger, s katero je bil v razmerju med letoma 2007 in 2015. Pozneje so se pojavljala ugibanja o romancah z Rito Oro, Sofio Vergaro, Shakiro in drugimi slavnimi damami, a nič od tega ni bilo potrjeno. Zdaj ostaja odprto vprašanje, ali se bo to diskretno druženje s Kim Kardashian razvilo v resnejše razmerje ali pa bo ostalo le pri prijetni in elegantni zabavi.

Sorodni članki

Bulvar  |  Domači trači
SPLETNE GOVORICE

Govorice: Luka Dončić in Kim Kardashian sta par?! Lepa Kim je povedala, kaj se dogaja

Pozornost je v istem času pritegnila tudi objava dolgoletne partnerke slovenskega košarkarja.
23. 1. 2026 | 07:07

Več iz teme

Kim KardashianLewis Hamiltonrazmerje
ZADNJE NOVICE
14:44
Novice  |  Slovenija
»PA KA TEB NI JASN?!«

Osebna izpoved šefice Janševih poslancev, a vsa Slovenija gleda le njeno majico

Jelka Godec je razkrila, da je prejela več žaljivih elektronskih sporočil, v katerih so jo označevali za »pijanduro in zapuščeno babo«.
3. 2. 2026 | 14:44
14:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
14:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRUŽINSKI SPOR

Nove podrobnosti o uboju v Bojancih: iz sobe je prišel s pištolo v rokah

V hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je medtem pobegnil.
3. 2. 2026 | 14:11
13:48
Novice  |  Slovenija
NARAŠČANJE REK

Arso opozarja na možnost razlitja in poplavljanja rek: preverite, kje bo najhuje

Hkrati bo povišana tudi gladina morja.
3. 2. 2026 | 13:48
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SREČANJA

Romantični vikend resničnostne zvezdnice in voznika formule ena

Čeprav se poznata in družita že več kot deset let, se zdi, da sta se Kim Kardashian in Lewis Hamilton odločila za korak naprej.
3. 2. 2026 | 13:25
13:04
Bulvar  |  Tuji trači
V NASELJU DEDINJE

Na hišo Zdravka Čolića odvrgli bombo, sosede pretresla »strašna detonacija«

Njegova hiša stoji v mirnejšem delu naselja, natančna vrednost nepremičnine pa ni znana.
3. 2. 2026 | 13:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki