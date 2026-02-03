Romantični vikend resničnostne zvezdnice in voznika formule ena

Ameriška resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in britanski voznik formule ena Lewis Hamilton, sta, odkar sta skupaj dočakala novo leto v Aspnu, mondeni smučarski destinaciji, pod drobnogledom svetovnih medijev. Udeležila sta se novoletne zabave, ki jo je priredila igralka Kate Hudson, še pred tem so ju gostje opazili tudi v restavraciji Matsuhisa Aspen, ki jo vodi slavni japonski chef Nobuyuki »Nobu« Matsuhisa. Paparaci so Kim in Lewisa ujeli že ob prehodu v leto 2024. Čeprav nista bila fotografirana skupaj, sta bila del iste družbe, ki se je očitno odlično zabavala. To ne bi vzbudilo večje pozornosti, če ju po zabavi v Aspnu ne bi nedavno opazili na romantičnem vikendu v luksuznem hotelu in zasebnem klubu Estelle Manor v angleškem Cotswoldsu, piše Page six.

Po navedbah virov je Kim iz Los Angelesa v Anglijo priletela z zasebnim letalom, Lewis je nekoliko kasneje prispel s helikopterjem, oba v spremstvu varnostnikov. Kim je po besedah očividcev prispela s petimi velikimi kovčki z lastnim imenom, z Lewisom se je družila v zasebnih prostorih hotela. Privoščila sta si intimno večerjo in imela dostop do lastnega sprostitvenega centra. Z romantičnega vikenda sta odpotovala ločeno, a radovednim pogledom nista mogla uiti. Čeprav Kim in Lewis svojega odnosa nista uradno komentirala, je znano, da se poznata že več kot desetletje. To ni presenetljivo, saj se že leta gibljeta v istih profesionalnih in družabnih krogih: na dirkah formule 1, modnih revijah in drugih dogodkih, ki so obema blizu. Za zdaj je jasno predvsem to, da sta zelo diskretna in skrbno varujeta zasebnost, a vse kaže, da je dolgoletno poznanstvo preraslo v nekaj več.

Potem ko se je Kim Kardashian leta 2022 uradno ločila od Kanyeja Westa, je svoje zasebno življenje večinoma držala stran od oči javnosti. Znano je le, da je bila kratek čas v razmerju s komikom Petom Davidsonom, videvali so jo tudi z zvezdnikom lige NFL Odellom Beckhamom mlajšim. Lewisa Hamiltona, večkratnega svetovnega prvaka formule 1, so mediji v preteklosti povezovali s številnimi znanimi ženskami. Njegova najbolj znana zveza je bila s pevko Nicole Scherzinger, s katero je bil v razmerju med letoma 2007 in 2015. Pozneje so se pojavljala ugibanja o romancah z Rito Oro, Sofio Vergaro, Shakiro in drugimi slavnimi damami, a nič od tega ni bilo potrjeno. Zdaj ostaja odprto vprašanje, ali se bo to diskretno druženje s Kim Kardashian razvilo v resnejše razmerje ali pa bo ostalo le pri prijetni in elegantni zabavi.