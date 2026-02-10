Romeo Beckham bratu vrnil udarec

Nekdanjemu nogometnemu zvezdniku Davidu Beckhamu in njegovi ženi Victorii, nekdanji članici pevske skupine Spice Girls, je po družinski drami, ki jima jo je povzročil njun 26-letni sin Brooklyn, zdaj v bran stopil njun 23-letni sin Romeo. Če želi prvi narediti križ čez družino celo s prekrivanjem tetovaže, posvečene staršem in sorojencem, mu je zdaj drugi vrnil udarec. Na Instagramu je pokazal nov tatu na svojem vratu. Besedo Family (družina, op. p.) si je dal tetovirati neposredno nad obstoječi križ in angelska krila. Brooklyn je januarja s svojim zapisom na Instagramu močno okrnil ogled zakoncev Beckham. »Moji starši so se neusmiljeno trudili uničiti najin odnos že pred poroko, in to se preprosto ne neha,« je zapisal. Leta 2022 se je poročil z igralko Nicolo Peltz, starši pa naj bi namerno negativno vplivali na njuno ljubezen. David in Victoria se o obtožbah še nista izrekla, čeprav se modna oblikovalka menda počuti »izdano«.