Ronaldo razkril, kdaj bo poroka

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez sta se avgusta letos zaročila. Po devetih letih zveze, petih otrocih in številnih ugibanjih o poroki, je nogometaš v intervjuju s Piersom Morganom prvič odkrito spregovoril o zaroki in o datumu poroke.

»Vedno pravim, da dobre stvari pridejo ob pravem času. Z nečim tako pomembnim nisem želel hiteti,« je dejal zvezdnik savdskega kluba Al-Nassr F.C.

Dodal je, da se z Georgino ne želi poročiti le zato, ker je mati njegovih otrok, ampak zato, ker je ljubezen njegovega življenja.

Zaroka je bila povsem spontana. »Dal sem ji prstan, in ko sta v prostor vstopili hčerki ter vprašali, ali mamo sprašujem, če bi se poročila z mano, sem vedel, da je trenutek pravi,« se spominja.

Po letih ugibanj je razkril še dolgo pričakovani podatek: poroka bo septembra 2026, takoj po svetovnem prvenstvu. »Upam, da bom na svojo svatbo prišel kot svetovni prvak,« je dejal nasmejan.

Njuna zgodba se je leta 2016 začela v Madridu, kjer je Georgina delala v butiku Gucci.

Naključno srečanje se je razvilo v eno najbolj znanih ljubezenskih zgodb sveta.

Danes skupaj vzgajata pet otrok: nogometaš je prvič postal oče leta 2010, ko se je rodil Cristiano Ronaldo mlajši.

Junija 2017 sta zaročenca preko nadomestne mame dobila dvojčka Evo Mario in Matea Ronalda, novembra istega leta je Georgina rodila sina Alana Martina in aprila 2022 Bello Esmeraldo, katere brat dvojček je ob rojstvu umrl, piše News 24.