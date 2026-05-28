Ruska manekenka: poročila se je v eno najbogatejših družin in pri 44 letih pričakuje šestega otroka

Natalia Vodianova je poročena z Antoinom Arnaultom, 48-letnim izvršnim direktorjem modne hiše Dior in sinom milijarderja Bernarda Arnaulta, lastnika luksuznega imperija LVMH. Skupina združuje nekatere najbolj znane svetovne blagovne znamke, med njimi Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co., Sephora in Moët & Chandon, piše portal The Cut. Claire Thomson-Jonville, glavna urednica francoske izdaje revije Vogue je povedala, da je bila odločitev o naslovnici povsem jasna: »Med dvema modnima revijama mi je Natalia zaupala, da je noseča. Šesti otrok pri 44 letih. Takoj sem vedela, da mora postati obraz naše poletne naslovnice.«

Od težkega otroštva do svetovnih modnih pist

Natalia Vodianova se je rodila v revnem delu Gorkega. Njeno otroštvo ni bilo lahko: v preteklosti je večkrat povedala, da je kot deklica z materjo na ulici prodajala sadje, da bi družina preživela. Dodatno breme je predstavljalo dejstvo, da je imela njena sestra avtizem in cerebralno paralizo, kar je družini prinašalo še več izzivov. Njeno življenje se je začelo spreminjati pri 16 letih, ko jo je opazil modni agent. Kmalu se je preselila v Pariz, kjer je začela sodelovati z velikimi modnimi revijami in prestižnimi znamkami. Pozirala je za Vogue in Vanity Fair ter sodelovala v kampanjah za Gucci, Guerlain in Stella McCartney.

Pred poroko z Antoinom Arnaultom je bila poročena z britanskim aristokratom Justinom Portmanom, ki ga je leta 2000 spoznala na večerji v Parizu. Poročila sta se novembra 2001, tedaj je bila v osmem mesecu nosečnosti, skupaj imata tri otroke; dva sinova in hčerko. Razšla sta se leta 2011. Vodianova in Arnault sta se spoznala med fotografiranjem leta 2011. V intervjuju za W Magazine leta 2017 je manekenka njun odnos opisala kot čudovito vožnjo z vlakcem smrti že od prvega zmenka. Arnault je takrat povedal: »Spomnim se, ko sem jo zagledal, in dobesedno obstal odprtih ust. Seveda je čudovita, a ima nekaj neopisljivega. Okoli nje je posebna energija.«

Par ima dva sinova, rojena leta 2014 in 2016. Zaročila sta se leta 2019, leto pozneje pa poročila v Parizu. Zdaj se njuna družina povečuje še za enega člana, Natalia pa je veselo novico razkrila na način, ki najbolj ustreza njeni karieri: z veliko modno naslovnico.