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Russell Brand v enem najhujših zaporov v Londonu »povsem prestrašen«, ne upa iz celice

Zapor Wandsworth je bil v poročilu neodvisnega nadzornega odbora iz leta 2024 označen za »nehumanega«.
V zaporu je pod stalnim nadzorom. FOTO: Jack Taylor Reuters
V zaporu je pod stalnim nadzorom. FOTO: Jack Taylor Reuters
B. K. P.
 11. 11. 2026 | 18:25
2:56
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V ponedeljek je bil zvezdnik Russell Brand spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov, sodnik na londonskem sodišču pa mu je izrekel kar deset let in pol trajajočo zaporno kazen. Preden se je Brand pojavil na sodišču, so prijatelji zanj pripravili poslovilno zabavo, kot bi slutili, da igralca dolgo ne bodo videli. Vsaj izven zaporniških zidov ne.

Branda so po izreku sankcije premesili v celico, kjer pa mu po poročanju britanskih medijev ne gre najbolje. S strani sojetnikov menda ves čas doživlja zlorabe in verbalne napade, iz strahu pred njimi pa ne zapušča celice. Kot poroča portal Page Six, naj bi zaporniki na oddelku vzklikali: »Na oddelku imamo novega izprijenca! Čisto nov izprijenec. Brand, ti p***, zdaj pa nisi več tako predrzen, kajne?« 

Omenjeni portal je že poročal, da je zapor Wandsworth, kjer kazen služi britanski komik, eden najbolj problematičnih v Londonu. Iz uradnega poročila je namreč razvidno, da se ustanova spopada s prenatrpanostjo, nasiljem ter težavami z različnimi škodljivci, kot so miši in ščurki.

Obsojen je bil na deset let in pol zaporne kazni. FOTO: Julia Quenzler/Reuters
Obsojen je bil na deset let in pol zaporne kazni. FOTO: Julia Quenzler/Reuters
The Sun je medtem poročal, da je bila prva noč za rešetkami za Branda velik šok. »Prva noč v zaporu je za vsakogar zastrašujoča, Brand pa je bil povsem prestrašen. To je zanj velik šok, povzroča mu hudo stisko, zato bo pod stalnim nadzorom,« je za medij povedal vir, ki je dodal, da se Brand predvsem boji drugih zapornikov, med katerimi so obsojenci za najhujše zločine, tudi za umor, zaveda pa se, da s spolnimi prestopniki, med katere sodi tudi sam, v zaporih ne ravnajo najbolje in prizanesljivo.  V zaporu Wandsworth bo Brand ostal »naslednjih nekaj tednov«, je za Page Six povedal njegov odvetnik Kally Sahota, nato pa bo zaradi »varnostnih razlogov in zahtev po rehabilitaciji« premeščen v drugo ustanovo. Sahota je še razkril, da imajo zaporniki v ustanovi, kjer je Brand trenutno nastanjen in za katero naj bi bila »največja težava prenatrpanost ter pomanjkanje osebja«, na voljo »eno uro zunaj celice« na dan. Pojasnil je, da obiski potekajo dvakrat do trikrat tedensko v veliki skupni dvorani, v zaporih v Londonu pa zasebni obiski (t. i. zakonski obiski) niso dovoljeni.

Zapor Wandsworth je bil sicer v poročilu neodvisnega nadzornega odbora iz leta 2024 označen za »nehumanega«. Nekdanji zapornik iz Wandswortha je dejal, da je Brand, dokler bo v tem zaporu, »obsojen na smrt«. »V resnih težavah bo, vse dokler ne bo dokončno premeščen,« je povedal za The Sun in zapor opisal kot »nasilen, korumpiran, umazan in hrupen«.

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