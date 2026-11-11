Russell Brand v enem najhujših zaporov v Londonu »povsem prestrašen«, ne upa iz celice

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V ponedeljek je bil zvezdnik Russell Brand spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov, sodnik na londonskem sodišču pa mu je izrekel kar deset let in pol trajajočo zaporno kazen. Preden se je Brand pojavil na sodišču, so prijatelji zanj pripravili poslovilno zabavo, kot bi slutili, da igralca dolgo ne bodo videli. Vsaj izven zaporniških zidov ne.
Branda so po izreku sankcije premesili v celico, kjer pa mu po poročanju britanskih medijev ne gre najbolje. S strani sojetnikov menda ves čas doživlja zlorabe in verbalne napade, iz strahu pred njimi pa ne zapušča celice. Kot poroča portal Page Six, naj bi zaporniki na oddelku vzklikali: »Na oddelku imamo novega izprijenca! Čisto nov izprijenec. Brand, ti p***, zdaj pa nisi več tako predrzen, kajne?«
Omenjeni portal je že poročal, da je zapor Wandsworth, kjer kazen služi britanski komik, eden najbolj problematičnih v Londonu. Iz uradnega poročila je namreč razvidno, da se ustanova spopada s prenatrpanostjo, nasiljem ter težavami z različnimi škodljivci, kot so miši in ščurki.
Zapor Wandsworth je bil sicer v poročilu neodvisnega nadzornega odbora iz leta 2024 označen za »nehumanega«. Nekdanji zapornik iz Wandswortha je dejal, da je Brand, dokler bo v tem zaporu, »obsojen na smrt«. »V resnih težavah bo, vse dokler ne bo dokončno premeščen,« je povedal za The Sun in zapor opisal kot »nasilen, korumpiran, umazan in hrupen«.