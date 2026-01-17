  • Delo d.o.o.
VEZE IN POZNANSTVA

S čim se sploh ukvarja Brooklyn Beckham?

Če je najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama česa navajen, so to kritike in očitki, da izkorišča zveze in vpliv svojih staršev.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
M. Fl.
 17. 1. 2026 | 06:00
5:36
A+A-

Družina Beckham je v zadnjih desetletjih pod žarometi javnosti doživela številne vzpone in padce, a ena največjih kriz je nedvomno tista, ki se odvija v zadnjem času. Že dolgo se govori, da je najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, 26-letni Brooklyn, v slabih odnosih s starši. Nedavno ju je, tako kot brata, blokiral na družbenih omrežjih, njegova pravna ekipa pa naj bi družino v Veliki Britaniji obvestila, da se mu lahko v prihodnje oglaša le prek odvetnikov, piše Glossy.rs. Čeprav o svojem zasebnem življenju redko govori za medije, je znano, da je trenutno osredotočen na zakon z Nicolo Peltz, igralko in hčerko ameriškega milijarderja Nelsona Peltza, hkrati skuša zgraditi kariero v kulinariki.

S čim se ukvarja Brooklyn Beckham?

Sin nekdanjega nogometaša in bivše članice skupine Spice Girls ter danes uspešne oblikovalke je dolga leta taval v iskanju svojega pravega poklica. Njegov oče je svetovno slavo dosegel kot nogometaš Manchester Uniteda, Brooklyn pa je kot otrok igral za londonski Arsenal. Leta 2015 mu ni uspelo dobiti štipendije, zato se je odločil zapustiti, ne le Arsenala, temveč nogomet.»Moj oče ni bil žalosten, rekel je, da si želi le, da bi bil srečen. Žalosten sem bil jaz. Nogomet je bil, odkar sem dopolnil dve leti, vse moje življenje,« je pred leti povedal za Variety. David Beckham je imel priložnost igrati z Brooklynom na dobrodelni tekmi, leta 2015 pa je priznal, da mu je eden od sinov zlomil srce, ko mu je povedal, da ne želi biti nogometaš, saj ga moti nenehno primerjanje z očetom. Pojasnil je: »Dejal je, da vsakič, ko stopi na igrišče, ljudje govorijo, da je sin Davida Beckhama. Bolelo ga je, da če ni tako dober kot jaz, to ni dovolj,« se je spominjal uspešni oče.

Kot najstnik je delal kot natakar

Pri 15. letih je Brooklyn ob koncih tedna delal kot barista v londonski kavarni. David in Victoria sta večkrat poudarila, da je zanju zelo pomembno, da otroke že zgodaj naučita vrednosti denarja in trdega dela. »Trudiva se jim biti zgled in jim pokazati, kako pomembno je trdo delati,« je oče takrat povedal za Huffington Post.

(Ne)uspeh v manekenstvu

Po slovesu od nogometa in dela v kavarni se je Brooklyn posvetil manekenstvu, pri čemer so mu gotovo pomagala poznanstva staršev v modnem svetu. Poziral je za revije in naslovnice številnih vplivnih publikacij, med drugim za kitajsko izdajo Vogua, ter sodeloval z nekaterimi najbolj cenjenimi modnimi fotografi. Bil je tudi ambasador številnih blagovnih znamk, med njimi Superdry in Huawei, v kampanjah pa je stopil ob bok Scarlett Johansson, Karlie Kloss in Henryju Cavillu.

Najbolj kritizirani fotograf

Po manekenstvu ga je pritegnila fotografija, a z druge strani objektiva. Pri 16. letih se je odločil postati profesionalni fotograf in takoj dobil priložnost posneti kampanjo za Burberry BRIT. Javnost se je iz njega norčevala, znani fotografi pa so odkrito kritizirali njegov vstop v stroko. Chris Floyd je angažma označil za razvrednotenje fotografije in očitni nepotizem, John Gorrigan za primer nepravičnosti v industriji. Brooklyn se na kritike ni odzival, se pa je leta 2017 vpisal na oblikovno šolo Parsons v New Yorku. Študij je po enem letu opustil, in istega leta izdal fotografsko knjigo What I See (Kar vidim), ki je naletela na posmeh javnosti in komentatorjev na družbenih omrežijh. Ob njegovem filmu A Life on Our Planet je fotografiral celo legendarnega sira Davida Attenborougha, a so bili ti portreti večinoma slabo sprejeti. Pozneje je sodeloval s priznanim britanskim fotografom Rankinom, vendar kmalu znova zamenjal poklic.

Brooklyn Beckham je danes, bojda,  kuhar

Od leta 2021 se Brooklyn označuje za profesionalnega kuharja. Projekt Cookin’ With Brooklyn je na družbenih omrežjih naletel na obilo posmeha. Razkrilo se je, da je za eno epizodo angažiral kar 62 ljudi in porabil skoraj 100.000 evrov, jedi pa so bile zelo preproste, kot sta omleta in sendvič. »Kulinarični šov Brooklyna Beckhama ima eno težavo: ne zna kuhati,« so zapisali v New York Postu. Kljub pomanjkanju formalnega izobraževanja je mladenič za medije povedal, da je obseden z gledanjem kuharskih oddaj.

Podjetništvo in nove avanture

Leta 2023 je v sodelovanju s prijateljem Pablom Rivero na trg poslal blagovno znamko WESAKE, ki ponuja sake v pločevinkah in steklenicah. Predstavil je tudi pekočo omako, za katero je treba odšteti več kot 17 evrov na stekleničko. Nedavno se je lotil novega projekta: sodelovanja s formulo E, kjer je v okviru projekta Evo Sessions opravil intenzivno usposabljanje za vožnjo dirkalnikov.

Vajen posmeha

Brooklyna pogosto označujejo za kralja nepotizma, svetovnega prvaka v nepotizmu in največjega nepo otroka. Leta 2022 je veliko prahu dvignil posnetek tiktokerja Daniela Maca, ki ga je vprašal, s čim se preživlja. Brooklyn je iz luksuznega vozila odgovoril, da je kuhar, kar je sprožilo val kritik, saj so mnogi menili, da je neiskreno trditi, da je luksuzni avtomobil zaslužil s kuhanjem, ko pa naj bi ga v resnici finančno še vedno podpirali starši.

