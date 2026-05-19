S kom vse sta se sprla princ Harry in Meghan Markle

Na današnji dan pred osmimi leti je bila na poroki princa Harryja in Meghan Markle zbrana svetovna smetana slavnih in vplivnih ljudi, kot so Oprah Winfrey, George in Amal Clooney, David in Victoria Beckham, Serena Williams, Idris Elba … Zdaj pa so jima vsi obrnili hrbet, piše The Daily Mail. »Meghan in Harry sta se sprla s toliko vplivnimi ljudmi iz sveta zabave, da sta požgala vse mostove. Prepričana sta, da je to njihova krivda in ne razumeta, kaj je v ozadju,« so povedali nekdanji tesni sodelavci nekdanjega kraljevega para.

Oprah naj bi se, kot pišejo, oddaljila od Harryja in Meghan ter ju ne omenja več na družbenih omrežjih. Clooneyjeva po poročanju medijev ne želita z njima več imeti stikov, saj naj bi stopila na stran britanske kraljeve družine in kralja Karla III. Tudi prijateljstvo z Idrisom Elbo, ki je bil DJ na njuni poroki, se je končalo iz podobnih razlogov, saj naj bi se tudi on postavil na stran kralja Karla. David in Victoria Beckham sta se razjezila potem, ko naj bi ju Meghan obtožila, da medijem posredujeta informacije o njenem in Harryjevem življenju. Tudi Serena Williams naj bi se oddaljila od Meghan in prenehala z druženjem.

Po pisanju britanskih medijev naj bi se tako krog nekdanjih tesnih prijateljev okoli zakoncev Susseks v zadnjih letih močno skrčil. Čeprav ostajata med najbolj prepoznavnimi javnimi osebnostmi na svetu, naj bi številni odnosi iz časa njunega kraljevega življenja povsem zamrli. Ali gre res za dokončne zamere ali zgolj za oddaljevanje zaradi različnih življenjskih poti, pa vedo le tisti, ki so bili nekoč del njunega najožjega kroga.