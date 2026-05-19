OBRNILI SO JIMA HRBET

S kom vse sta se sprla princ Harry in Meghan Markle

Mnoga slavna imena se ne družijo več z zakoncema Susseks.
 19. 5. 2026 | 13:25
 19. 5. 2026 | 14:41
Na današnji dan pred osmimi leti je bila na poroki princa Harryja in Meghan Markle zbrana svetovna smetana slavnih in vplivnih ljudi, kot so Oprah Winfrey, George in Amal Clooney, David in Victoria Beckham, Serena Williams, Idris Elba … Zdaj pa so jima vsi obrnili hrbet, piše The Daily Mail. »Meghan in Harry sta se sprla s toliko vplivnimi ljudmi iz sveta zabave, da sta požgala vse mostove. Prepričana sta, da je to njihova krivda in ne razumeta, kaj je v ozadju,« so povedali nekdanji tesni sodelavci nekdanjega kraljevega para.

Oprah naj bi se, kot pišejo, oddaljila od Harryja in Meghan ter ju ne omenja več na družbenih omrežjih. Clooneyjeva po poročanju medijev ne želita z njima več imeti stikov, saj naj bi stopila na stran britanske kraljeve družine in kralja Karla III. Tudi prijateljstvo z Idrisom Elbo, ki je bil DJ na njuni poroki, se je končalo iz podobnih razlogov, saj naj bi se tudi on postavil na stran kralja Karla. David in Victoria Beckham sta se razjezila potem, ko naj bi ju Meghan obtožila, da medijem posredujeta informacije o njenem in Harryjevem življenju. Tudi Serena Williams naj bi se oddaljila od Meghan in prenehala z druženjem.

Po pisanju britanskih medijev naj bi se tako krog nekdanjih tesnih prijateljev okoli zakoncev Susseks v zadnjih letih močno skrčil. Čeprav ostajata med najbolj prepoznavnimi javnimi osebnostmi na svetu, naj bi številni odnosi iz časa njunega kraljevega življenja povsem zamrli. Ali gre res za dokončne zamere ali zgolj za oddaljevanje zaradi različnih življenjskih poti, pa vedo le tisti, ki so bili nekoč del njunega najožjega kroga.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
