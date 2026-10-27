S tem je fitnes vplivnica poskrbela za ogorčenje: »Prepovedal bi ji obisk« (FOTO in VIDEO)

Avstralska fitnes vplivnica Millie Marshall je sprožila razpravo na družbenih omrežjih, potem ko je objavila videoposnetek, na katerem trenira v telovadnici na Baliju. Marshall, ki redno deli vsebine o vadbi, je pokazala svoje počepe s težko utežjo, a pozornost gledalcev je pritegnilo nekaj povsem drugega - dejstvo, da je trenirala bosa. Millie je v videu oblečena v bordo športni komplet, pete ima naslonjene na utež, pred prsmi pa drži težko utež. Čeprav je le pokazala eno od svojih vaj, so se pod objavo kmalu začeli vrstiti komentarji. Mnoge je namreč motilo, da je Marshall trenirala brez športnih copat in celo brez nogavic. Menijo, da je to nehigienično, a tudi nevarno, še posebej pri vadbi s težkimi utežmi. Nekateri so kritizirali tudi njeno opravo in način, kako je po končani vaji vrgla utež na tla. »Ni absolutno nobenega razloga, da bi bili bosi v telovadnici,« je zapisal eden od uporabnikov, čigar komentar je prejel na tisoče všečkov. »Zato bi ji prepovedal obisk,« je dodal drugi.

Številni komentatorji so opozarjali na umazanijo in znoj, ki se nabirata na tleh telovadnice. »Glivice na stopalih obstajajo, samo v opozorilo,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov. »Bil sem na Baliju. Seveda je vaša izbira, ali ste bosi ali ne, vendar bi svetoval, da nosite superge. Hodite po tleh, polnih znoja in bakterij, kjer lahko zlahka poberete stafilokoke ali se poškodujete,« je zapisal nekdo drug. Nekateri so se norčevali tudi iz Avstralcev, ki so znani po tem, da veliko hodijo bosi. »Avstralci res radi hodijo bosi, kajne?« je komentiral eden od uporabnikov.

Vendar pa niso vsi mislili, da Marshallova počne kaj narobe. Nekateri sledilci so ji stopili v bran in trdili, da ima vadba brez čevljev svoje prednosti, zlasti ko gre za ravnotežje in stabilnost. »S tem ni nič narobe. Znanstveno je dokazano, da je koristno,« je zapisal eden od njenih sledilcev. Drugi pa je pojasnil, da tudi sam med vadbo ne nosi športnih copat. »Dobesedno nikoli ne nosim superg. Treniram v nogavicah, ker se v navadnih supergah počutim nestabilno,« je zapisal. Vendar se razprava ni ustavila pri higieni. Mnogi so opozarjali, da bi se Marshallova lahko resno poškodovala, če bi ji utež padla iz rok. »Vse, kar je treba, je en sam zdrs te uteži in končala bo v bolnišnici na operaciji stopala,« je opozoril eden od sledilcev.

Na komentarje se je odzvala tudi Millie Marshall, ki je odgovorila tudi tistim, ki so prepričani, da je bila njena oprijeta oprava neprimerna za v telovadnico. »Ob vsem tem govorjenju o tem, česa ženske ne smejo nositi v telovadnici, vas želim spomniti, da lahko nosite karkoli želite, dokler se v tem počutite dobro in samozavestno,« je dejala. »Nosite kratke hlače, nosite športne majice, nosite karkoli želite, ker je to vaše telo. Imate pravico biti ponosni na svoje telo, na katerem ste delali in ki vam omogoča, da ste zdravi, močni in aktivni. Pokažite ga s ponosom,« je dodala. Tudi zaradi komentarjev o bosonogi vadbi se ni preveč razburjala. Namesto da bi svoje početje zagovarjala, se je odločila, da se bo na račun kritikov raje pošalila. »Vsi vi, ki vas tako moti vadba brez obutve, verjetno nikoli ne bi smeli priti na Bali. Infarkt bi vas,« je zapisala in dodala jokajoč emoji.