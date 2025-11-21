Saj ni res, pa je: zvezdniku po dveh letih vrnili ukradeno uro

December 2023 ameriškemu igralcu Keanuju Reevesu ne bo ostal v lepem spominu. Neznanci so takrat vlomili v njegov dom v Los Angelesu in odnesli več njegovih vrednejših predmetov. Tamkajšnja policija je v sodelovanju z agenti zveznega preiskovalnega urada FBI pri iskanju storilcev napela vse svoje sile. Tudi s pomočjo tujih varnostnih organov. In julija letos so jih kolegi iz južnoameriške države Čile obvestili, da igralcu lahko končno vrnejo nekaj ukradenih stvari. Nekaj mesecev pred tem so namreč stopili na prste južnoameriški skupini specializiranih tatičev, ki svoje lovke iz Čila razteza vse do ameriške zvezne države Kalifornija.

8032

EVROV je vredna vrnjena ura.

Reeves je zaradi vrnjenih predmetov, med njimi je bila dragocena ročna ura znamke Rolex iz filmske franšize John Wick, FBI poslal posebno pismo. »Z globoko hvaležnostjo in spoštovanjem pišem to pismo,« je uvodoma zapisal z ročno pisavo. Nato pa se je zahvalil članom FBI, policijski upravi Los Angeles in kalifornijski prometni patrulji ter tudi policistom in preiskovalcem v Čilu. »Najlepša hvala za ves vaš trud, predanost, profesionalnost in čezmejno sodelovanje,« je še zapisal.

Po poročanju New York Posta je bila ura Rolex Submariner z osebnim napisom na hrbtni strani ena od šestih, ki so bile vrnjene Reevesu. Ura, vredna 9500 dolarjev ali 8032 evrov, je bila del paketa, ki ga je igralec dobil v dar po koncu snemanja filma John Wick: Poglavje 4. Šest njegovih ur je skupno vrednih približno 125.000 dolarjev (105.690 evrov).

Konec leta 2023 ga je oropala kriminalna združba iz Čila. Foto: Carlos Osorio/Reuters

»Gre za dober primer odličnega mednarodnega sodelovanja, ki ga imamo z našimi čilskimi kolegi in lokalnimi partnerji na policijski upravi Los Angeles,« je, kot so sporočili iz FBI, dejal, pomočnik direktorja, odgovoren za terensko pisarno FBI v Los Angelesu. »Čeprav so vlomi v Združenih državah Amerike del lokalnega kriminala, FBI prek naše projektne skupine za večje tatvine pri izmenjavi obveščevalnih podatkov sodeluje s policijsko upravo Los Angeles in drugimi. Ta kazniva dejanja ne prizadenejo samo znane osebnosti, FBI pa je zavezan pomagati našim lokalnim partnerjem v boju proti tej nadlogi, ki prizadene življenja nedolžnih žrtev.«