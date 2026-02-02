Sarah Ferguson se je dotaknila dna: k Epsteinu je vozila hčerki

Sarah Ferguson, nekdanja žena princa Andrewa, se je, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje v petek objavilo skoraj tri milijone dokumentov, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, pokojnim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom, znašla v središču novega škandala. Razvidno je namreč, da je nekdanja vojvodinja Yorka z njim ohranjala stike tudi po obsodbi in mu omogočila ekskluziven dostop do palače Buckingham, k njemu je vozila hčerki ter v nenavadni elektronski pošti celo predlagala poroko z njegovim prijateljem. Po tem, ko je bil Epstein leta 2008 obsojen in je zaradi spolnih prestopkov prejel milejšo kazen, je ona še naprej komunicirala z njim in mu obljubila pomoč pri dostopu do britanske kraljeve družine.

Nepojasnjeni odnosi in nenavadne ponudbe

Leta 2009 je Sarah Ferguson Epsteinovemu odvetniku Alanu Dershowitzu ponudila pomoč pri organizaciji VIP ogleda Londona, saj je njegova stranka izrazila željo po dostopu do palače Buckingham. Mesec dni kasneje se je Epstein pohvalil, da mu je Fergusonova dejala, da lahko zanj in za njegove goste organizira čaj v palači ali na gradu Windsor. Najbolj bizaren del teh razkritij pa je elektronska pošta, ki jo je nekdanja vojvodinja pošiljala prijatelju Epsteina, v katerih je izražala svojo ljubezen in podporo Jefferyjevim dejanjem. V enem izmed njih je zapisala: »Ti si legenda. Zares nimam besed, da bi izrazila svojo naklonjenost in hvaležnost za tvojo velikodušnost in dobroto. Samo poroči se z mano.«

FOTO: Toby Melville Reuters

Družinski obisk

Dokumenti razkrivajo še, da je Sarah Ferguson leta 2009 skupaj s hčerama, princesama Beatrice in Eugenie, ki sta bili takrat stari 21 in 19 let, Epsteina obiskala v Miamiju. S tem obiskom, obstoječim obtožbam in vse glasnejšim informacijam o njegovih zlorabah navkljub, je družina še dodatno potrdila svojo povezanost s prestopnikom. V novih dokumentih so objavljene tudi podrobnosti o vabilu na zabavo za 50. rojstni dan princa Andrewa februarja 2010 v palači St. James. V vabilu je Sarah zapisala: »Obleke in toalete so obvezne, kot vedno pa pričakujemo nekaj skrivnostnih in zabavnih trenutkov. Ne pozabi prinesti svojih daril, dobre volje in humorja.«

Dodatna obtožba proti princu Andrewu

Poleg Sarah nova elektronska pošta dodatno bremeni tudi Andrewa, ki je trdil, da je že leta 2006 prekinil stike z Epsteinom. Kažejo namreč, da je ta leta 2010, le mesec dni po tem, ko je bil izpuščen iz hišnega pripora, prišel na zasebno večerjo v palačo Buckingham. Poleg tega je Andrewu ponudil, da ga seznani s prelepim 26-letnim dekletom iz Rusije. Ena izmed objavljenih korespondenc vsebuje fotografijo, na kateri princ Andrew kleči nad žensko, ki leži na tleh, kar vzbuja dodatne dvome o njegovi vpletenosti v škandalozne dogodke. Nove informacije in dokumenti so še dodatno obremenili kraljevo družino, ki je že tako v središču kritik zaradi svojih povezav z Epsteinom in njegovimi zlorabami. Kljub temu da se je Sarah Ferguson trudila opravičiti in potegniti črto pod svojimi preteklimi napakami, je očitno, da so bili odnosi z Epsteinom veliko bolj zapleteni, kot se je sprva mislilo in kot jih je skušala prikazati.