  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMAZANE PODROBNOSTI

Sarah Ferguson se je dotaknila dna: k Epsteinu je vozila hčerki

Najnovejši dokumenti prinašajo zastrašujoče in še neodkrite podrobnosti o njenem odnosu z Epsteinom.
FOTO: Toby Melville Reuters

FOTO: Toby Melville Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

FOTO: Toby Melville Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
M. Fl.
 2. 2. 2026 | 13:25
3:32
A+A-

Sarah Ferguson, nekdanja žena princa Andrewa, se je, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje v petek objavilo skoraj tri milijone dokumentov, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, pokojnim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom, znašla v središču novega škandala. Razvidno je namreč, da je nekdanja vojvodinja Yorka z njim ohranjala stike tudi po obsodbi in mu omogočila ekskluziven dostop do palače Buckingham, k njemu je vozila hčerki ter v nenavadni elektronski pošti celo predlagala poroko z njegovim prijateljem. Po tem, ko je bil Epstein leta 2008 obsojen in je zaradi spolnih prestopkov prejel milejšo kazen, je ona še naprej komunicirala z njim in mu obljubila pomoč pri dostopu do britanske kraljeve družine.

Nepojasnjeni odnosi in nenavadne ponudbe

Leta 2009 je Sarah Ferguson Epsteinovemu odvetniku Alanu Dershowitzu ponudila pomoč pri organizaciji VIP ogleda Londona, saj je njegova stranka izrazila željo po dostopu do palače Buckingham. Mesec dni kasneje se je Epstein pohvalil, da mu je Fergusonova dejala, da lahko zanj in za njegove goste organizira čaj v palači ali na gradu Windsor. Najbolj bizaren del teh razkritij pa je elektronska pošta, ki jo je nekdanja vojvodinja pošiljala prijatelju Epsteina, v katerih je izražala svojo ljubezen in podporo Jefferyjevim  dejanjem. V enem izmed njih je zapisala: »Ti si legenda. Zares nimam besed, da bi izrazila svojo naklonjenost in hvaležnost za tvojo velikodušnost in dobroto. Samo poroči se z mano.«

FOTO: Toby Melville Reuters
FOTO: Toby Melville Reuters

Družinski obisk

Dokumenti razkrivajo še, da je Sarah Ferguson leta 2009 skupaj s hčerama, princesama Beatrice in Eugenie, ki sta bili takrat stari 21 in 19 let, Epsteina obiskala  v Miamiju. S tem obiskom, obstoječim obtožbam in vse glasnejšim informacijam o njegovih zlorabah navkljub, je družina še dodatno potrdila svojo povezanost s prestopnikom. V novih dokumentih so objavljene tudi podrobnosti o vabilu na zabavo za 50. rojstni dan princa Andrewa februarja 2010 v palači St. James. V vabilu je Sarah zapisala: »Obleke in toalete so obvezne, kot vedno pa pričakujemo nekaj skrivnostnih in zabavnih trenutkov. Ne pozabi prinesti svojih daril, dobre volje in humorja.«

Dodatna obtožba proti princu Andrewu

Poleg Sarah nova elektronska pošta dodatno bremeni tudi Andrewa, ki je trdil, da je že leta 2006 prekinil stike z Epsteinom. Kažejo namreč, da je ta leta 2010, le mesec dni po tem, ko je bil izpuščen iz hišnega pripora, prišel na zasebno večerjo v palačo Buckingham. Poleg tega je  Andrewu ponudil, da ga seznani s prelepim 26-letnim dekletom iz Rusije. Ena izmed objavljenih korespondenc vsebuje fotografijo, na kateri princ Andrew kleči nad žensko, ki leži na tleh, kar vzbuja dodatne dvome o njegovi vpletenosti v škandalozne dogodke. Nove informacije in dokumenti so še dodatno obremenili kraljevo družino, ki je že tako v središču kritik zaradi svojih povezav z Epsteinom in njegovimi zlorabami. Kljub temu da se je Sarah Ferguson trudila opravičiti in potegniti črto pod svojimi preteklimi napakami, je očitno, da so bili odnosi z Epsteinom veliko bolj zapleteni, kot se je sprva mislilo in kot jih je skušala prikazati.

FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
BRITANSKI DVOR

Britanski dvor: intimni krst hčerke princese Beatrice (Suzy)

Slovesnost ni vključevala višjih članov kraljeve družine, kar je poudarilo intimnost dogodka.
24. 12. 2025 | 21:00
Bulvar  |  Tuji trači
SKOZI ZGODOVINO

Spoznajte jih: tri najbolj škandalozne vojvodinje

Britansko kraljevo družino so velikokrat zamajale prav posebne ženske.
22. 11. 2025 | 14:25

Več iz teme

Jeffrey Epsteinprinc AndrewBuckinghamska palačaSarah Ferguson
ZADNJE NOVICE
14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
14:15
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Arso opozarja: padavine se bodo širile z zahoda, znano kaj bo s snežno mejo

Vremenoslovci opozarjajo na povišano gladino morja.
2. 2. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA, KI JE PRETRESLA SLOVENIJO

Dvoletnik v peklenski vročini privezan v avtu umiral: bosta mati in oče danes slišala sodbo?

Danes bi se lahko postopek zaključil, razen če bo sodni senat sprejel predlog za soočenje izvedencev psihiatrične stroke.
2. 2. 2026 | 14:05
14:00
Razno
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kaj je naredil vlomilec v stanovanju Tjaše Ferme!

Požarne stopnice, odprta okna in neznanci sredi noči. Življenje v New Yorku ni vedno filmska kulisa – včasih je precej bližje trilerju.
2. 2. 2026 | 14:00
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
UMAZANE PODROBNOSTI

Sarah Ferguson se je dotaknila dna: k Epsteinu je vozila hčerki

Najnovejši dokumenti prinašajo zastrašujoče in še neodkrite podrobnosti o njenem odnosu z Epsteinom.
2. 2. 2026 | 13:25
13:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Nenavadno posredovanje: 73-letnika pogasili kar z jabolčnim sokom

Policisti so opravili ogled kraja in bodo o dogodku podali poročilo na državno tožilstvo.
2. 2. 2026 | 13:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki