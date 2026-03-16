Še en udarec za mamo: poglejte, kaj je zdaj objavil Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham, najstarejši sin Victorije in Davida Beckhama, nadaljuje javno odmikanje od svojih slavnih staršev. Namesto da bi ob materinskem dnevu, ki ga v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike praznujejo tretjo nedeljo v mesecu v marcu, čestital svoji mami, nekdanji članici skupine Spice Girls, je posebno voščilo namenil mami svoje žene, Claudiji Heffner Peltz, ki je praznovala tudi rojstni dan. V objavi v zgodbah na instagramu ji je sporočil, da je najboljša tašča in da jo ima zelo rad. »Najboljši tašči vse najboljše za rojstni dan. Zelo te imam rad in upam, da si imela najlepši dan,« je zapisal Brooklyn. Družina Peltz je Claudijin rojstni dan praznovala z veliko zabavo, fotografije s praznovanja pa so številni družinski člani delili na družbenih omrežjih, s čimer so še dodatno poudarili Brooklynove prioritete. Spor med najstarejšim od štirih otrok in preostankom družine Beckham traja že, odkar se je poročil z ameriško igralko Nicolo Peltz, in zdi se, da sprave za zdaj še ni na vidiku.

Je pa s pohvalami in lepimi željami ob mamam namenjenem dnevu ženo zasul David. Delil je črno-belo fotografijo noseče Victorije na plaži in zapisal: »Srečen materinski dan najbolj neverjetni mami … Ti si navdih v vseh pogledih in zgled, kakršna mama mora biti za najine štiri neverjetne otroke. Zelo te imamo radi in neizmerno sem hvaležen za družino, ki sva jo ustvarila. Želim ti poseben materinski dan, ker če si ga kdo zasluži, si to ti. Rad te imam,« je zapisal. Odkar se je spor začel - o njegovih podrobnostih je Brooklyn govoril v lanski izjavi - naj bi družini celo prepovedal, da bi bila z njim v stiku prek družbenih omrežij. To pravilo sta David in Victoria delno prekršila na njegov rojstni dan, ko sta mu namenila čustveni objavi. Njunemu zgledu sta sledila tudi brata Romeo in Cruz, ki sta delila fotografije z Brooklynom, piše Mirror.