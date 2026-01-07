  • Delo d.o.o.
TRAGIČEN ZAPLET

Še ena smrt zaradi estetskega posega v tujini: umrla znana vplivnica

Preiskava je v polnem teku, policija pa zbira dokaze in preverja morebitno malomarnost.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 7. 1. 2026 | 17:27
1:54
Svet estetskih posegov v tujini v zadnjih dneh znova pretresajo tragedije. Poročali smo o smrti 44-letne Slovenke, ki je po liposukciji v Turčiji podlegla zapletom. Najnovejši primer pa je sprožil uradno preiskavo, v kateri policija zbira dokaze in zasega dokumentacijo, dogodek pa znova krepi opozorila o tveganih posegih v nepreverjenih zasebnih klinikah. Svet družbenih omrežij je namreč pretresla nenadna smrt italijansko-ruske vplivnice Yulie Burtseve, ki je umrla po estetskem posegu v zasebni moskovski kliniki. Stara je bila 38 let, na Instagramu pa ji je sledilo več kot 74 tisoč uporabnikov, poroča portal Showbuzz. Burtseva je estetski poseg opravila 4. januarja, zaradi pooperativnih zapletov pa so jo kasneje urgentno prepeljali v bolnišnico, kjer je bila nekaj ur zatem razglašena za mrtvo. Moskovski preiskovalni odbor je potrdil, da zbirajo dokazno gradivo. »V kratkem bo zasežena uradna medicinska dokumentacija. Odrejena je serija forenzičnih preiskav, vključno z medicinskimi izvedenskimi mnenji,« izhaja iz uradnega sporočila. Zaradi suma zdravniške malomarnosti in opustitve dolžne skrbnosti so ruske oblasti sprožile kazenski postopek, v okviru katerega bodo preučili morebitno odgovornost klinike in vpletenega zdravstvenega osebja. 

Burtseva je bila med sledilci priljubljena zaradi svoje pristne spletne podobe. Delila je utrinke iz družinskega življenja, pogosto pa je v objavah opisovala odnos s soprogom Giuseppejem in njuno hčerko. Njena zadnja Instagram objava je bila objavljena 5. decembra. 

