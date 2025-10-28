Priljubljena pevka poleti zahtevala prepoved približevanja, zdaj sta se poročila na Maldivih

Pevka Ana Nikolić in producent Goran Ratković-Rale sta se poročila na Maldivih, so navedli srbski mediji. Par je izkoristil skupne počitnice in imel simbolično poročno slovesnost ob sončnem zahodu, kot znak novega začetka po turbulentnem obdobju v njunem razmerju, tako poroča Blic.

»Ana in Rale bi morala konec avgusta odpotovati na Maldive, a je to potovanje propadlo, ker ga je prijavila zaradi fizičnega nasilja, zaradi česar je bil proti njemu izdan nujni policijski ukrep. Bivala sta v enem najbolj luksuznih letovišč na otoku, a sta se dogovorila, da Ana ne bo objavljala slik s počitnic, dokler se ne vrneta. Seveda se ni mogla zadržati in je takoj objavila več fotografij, kar je Raleta razjezilo. Vendar Raleta na nobeni fotografiji ni videti, ker jo je fotografiral on. Rale je s seboj prinesel tudi prstan, da bi jo uradno zaprosil za roko, kar je takoj sprejela. V zadnjih dneh sta se dobro razumela, nato pa je nekega jutra od Ratkovića zahtevala, da se poročita. Bil je šokiran in jo vprašal, ali je prepričana. Rekla je, da je in da bo takoč poizvedeti, kaj je potrebno, da si lahko izrečeta usodni 'da',« je vir povedal za Blic.

Izrečena prepoved približevanja

Za to romantično zgodbo se sicer skriva vrsta resnih konfliktov in še avgusta je Ana Raleta prijavila zaradi fizičnega nasilja, nakar je bil zoper njega izrečen nujni policijski ukrep – prepoved približevanja. Ob tem se je pojavil tudi posnetek Ane, na katerem so vidne modrice in poškodbe.