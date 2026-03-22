Se še spomnite popoldnevov v njuni razkošni romantični družbi? Sulejman in Hurem bosta po 15 letnih ponovno skupaj

Novico o njunem skupnem projektu je z navdušenjem sprejela tako turška javnost kot oboževalci po vsem svetu. Teh je nemalo tudi pri nas.

Igralski par bo skupaj nastopil v filmu Pomlad na Imbrosu, zgodbi, ki je postavljena na turškem otoku Gökçeada, znanem tudi kot Imbros. Film spremlja dva glavna lika, ki na otok prideta z namenom, da bi začela novo poglavje svojega življenja. Njuni poti se prekrižata naključno, a srci takoj spleteta neločljivo povezavo. Zgodba zaneti romantično upanje, da lahko ljubezen najde pot tudi v poznejših življenjskih obdobjih.

Posebno pozornost vzbuja vrnitev Meryem Uzerli, ki se na filmska platna vrača po precej dolgem premoru. Njeno ponovno združitev s Halitom Ergenčem mnogi vidijo kot pomemben trenutek za turško filmsko sceno in ponovno veselje za zveste oboževalce nadaljevanke, ki ju je nekoč postavila v Osmansko cesarstvo. Film režira nagrajeni Özcan Alper, znan po čustvenih in močnih zgodbah. Producent Emre Oskay bo projekt pripravil v sodelovanju s produkcijsko hišo Sky Films. Snemanje se bo začelo že kmalu, zaključek je načrtovan že letos.Uradni datum premiere še ni razkrit.