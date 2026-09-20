Se spomnite dečka s Kinder čokolade? Danes je star 33 let, za njim so leta dokazovanja identitete (FOTO)

Njegov obraz je bil petnajst let praktično povsod: v trgovinah, oglasih in na milijonih zavojčkov Kinder čokolade. Kljub temu večina ljudi dolgo sploh ni vedela, kdo je svetlolasi deček z modrimi očmi, ki se je smehljal z embalaže. Gre za Italijana Mattea Farnetija iz okolice Bologne, ki je danes star 33 let. Ko je postal obraz Kinder čokolade, je imel komaj 11 let. Ferrero je pozneje tudi uradno potrdil, da je bil Farneti med letoma 2004 in 2019 res deček na embalaži njihove znamenite čokolade.

Ni bil edini, ki se je predstavljal za dečka s čokolade

Matteo je otroško izkušnjo pred kamerami pozneje spremenil tudi v poklic. Danes dela kot model, sodeluje z različnimi modnimi znamkami, zanima pa ga tudi športni menedžment, ki ga je študiral. Še vedno živi na območju Bologne, na družbenih omrežjih pa objavlja predvsem fotografije z modnih snemanj in potovanj.

Njegova pot do Kinderjeve embalaže se je začela po zaslugi mame. Ko še ni imel deset let, ga je prijavila na avdicijo za oglas. Farneti danes pravi, da ji v veliki meri dolguje tudi svojo poznejšo kariero v svetu mode. Toda dolgo časa o svoji najbolj znani otroški vlogi ni veliko govoril. Tudi zato je skozi leta nastala precej nenavadna zmeda.

Po spletu so se širila ugibanja, da je bil deček na embalaži britanski model Josh Bateson, kot nekdanji obraz Kinderja pa se je predstavljal tudi italijanski model in televizijski obraz Alessandro Egger. Farneti je zaradi tega leta 2024 vendarle javno spregovoril. Povedal je, da ga moti predvsem to, da so drugi pri dokazovanju svojih trditev uporabljali celo njegove otroške fotografije. »Deček s Kinder čokolade sem jaz,« je takrat odločno povedal za Corriere della Sera. Ferrero je nato z uradno izjavo končal ugibanja in potrdil njegovo zgodbo.

Dvomili so celo njegovi znanci

Farneti je razkril, da se je moral zaradi različnih ljudi, ki so si prisvajali njegovo identiteto, pogosto zagovarjati celo pred prijatelji in znanci. Neprijetno naj bi bilo tudi na poslovnih razgovorih, kjer so nekateri podvomili, ali res govori resnico. Najbolj ga je prizadelo, da so zaradi tega kot lažnivko obravnavali tudi njegovo mamo, ki je dobro vedela, kako se je njegova Kinderjeva zgodba začela. Šele ko mu je pogodbeno razmerje s Ferrerom prenehalo omejevati javno govorjenje o kampanji, se je zato odločil, da bo zgodbo dokončno razčistil.

Farneti je bil šele drugi veliki obraz Kinder čokolade. Pred njim je desetletja embalažo krasil Nemec Günter Euringer, leta 2019 pa je Ferrero podobo znova zamenjal in izbral novega otroka. Matteo se je ob slovesu od vloge, s katero je odraščal pred očmi milijonov kupcev, odzval precej čustveno. Povedal je, da ga je petnajstletna izkušnja zaznamovala na pozitiven način in mu pomagala odrasti v človeka, kakršen je danes.