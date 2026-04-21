Se Trumpu slabša duševno stanje? Strokovnjakinja opazila skrb vzbujajoče kazalnike

Klinična psihologinja dr. Tracy King je analizirala nedavno aktivnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa na družbenih omrežjih. Po njenih ugotovitvah slog in časovni okvir njegovih nočnih zapisov na platformi Truth Social nista le odraz politične strategije, temveč kazalnika resnih kognitivnih težav in duševnega stanja.

Trumpov spletni nastop je bil v zadnjem tednu posebej intenziven. Med drugim je grozil iranskemu prebivalstvu, označil papeža Leona XVI. za »šibkega«, delil umetno ustvarjeno sliko sebe kot božanskega zdravilca in pomenljivo objavil videoposnetek pesmi Franka Sinatre »My Way«.

Objavlja, ne da bi prej premislil

Dr. Kingova v svoji analizi ne izpostavlja le vsebine, temveč predvsem hitrost in silovitost teh objav. Po njenem mnenju gre za vzorec, ki kaže na propadanje kognitivnih filtrov pod pritiskom. »Količina objav, njihova intenzivnost in dejstvo, da nastajajo sredi noči, kažejo na visoko aktivacijo živčnega sistema,« pojasnjuje psihologinja. Ponavljajoče se objavljanje v takšnem stanju služi kot oblika regulacije, kjer predsednik s pritiskanjem navzven poskuša sprostiti notranjo napetost.

Namesto da bi o stvari premislil in jo nato artikuliral, se pri Trumpu zdi, da se razmišljanje in izražanje dogajata hkrati. Ta odsotnost razmisleka med impulzom in dejanjem je po besedah strokovnjakinje ključna točka tveganja.

Pomanjkanje spanja in izguba presoje?

Nočni urnik objav odpira vprašanje kroničnega pomanjkanja spanja, kar neposredno vpliva na kognitivne funkcije. Dr. Kingova opozarja, da neprespanost vodi k:

večji impulzivnosti,

hitrim, a manj premišljenim odločitvam,

slabši čustveni regulaciji,

močnejšemu zanašanju na instinktivne odzive.

V okolju visokega pritiska, kjer je pomemben vsak detajl, takšno vedenje zmanjšuje sposobnost možganov za trezno presojo. Kombinacija gotovosti in hitrosti zoži perspektivo, zaradi česar se človek težje prilagaja ali tolerira nejasne situacije.

Čeprav so orodja, kot so uporaba velikih začetnic, nenehno poudarjanje moči in prevzemanje nadzora nad narativo, lahko učinkoviti strateški pripomočki, dr. Kingova meni, da se meja med premišljenim nastopom in dejansko razdraženostjo briše. Ko oseba na takšnem položaju komunicira na ta način, ne izraža le svojega mnenja, temveč aktivno in nevarno sooblikuje realnost.