PO VEČ KOT LETU DNI

Seksi Megan Fox očarala oboževalce in bivšega z drznim korzetom in tangicami (FOTO in VIDEO)

Presenetila je oboževalce, ki niso pričakovali njene vrnitve.
Megan Fox FOTO: Jeenah Moon Reuters
Megan Fox FOTO: Jeenah Moon Reuters
A. G.
 4. 3. 2026 | 19:42
2:11
A+A-

Fatalna Megan Fox se je po več kot letu dni vrnila na družbena omrežja in znova pritegnila pozornost. Z vrsto fotografij in enim videom je navdušila svoje oboževalce, pa tudi svojega bivšega, Machine Gun Kellyja, ki se je takoj oglasil. Igralka je svoj profil izbrisala decembra 2024, njena nenadna vrnitev pa je prinesel več deset tisoč všečkov, komentarjev in delitev. Poleg fotografij, ki jih je posnela Cibelle Levi, na katerih 38-letnica sedi na tleh v tesnem črnem korzetu in tangicah, je zapisala: »Vse je lepše, ker smo obsojeni na propad.«

Poleg črnega korzeta in tangic je lepa igralka nosila visoke črne nogavice in sandale s platformo, okrašene z več grafikami listov marihuane. Okrog vratu je imela črno ogrlico s srebrnimi šilci, svojo prepoznavno črno pričesko pa je pustila spuščeno. Fox je podobne fotografije delila tudi v svoji Instagram zgodbi in zapisala: »Živa sem, pravkar so objavljene nove fotografije.« Objava je sprožila tudi reakcijo njenega bivšega, Machine Gun Kellyja, ki je zapisal: »Navdušen sem, da imam tvojo številko.«

Pred več kot letom dni je Fox očistila vse na svojem Instagramu sredi govoric o razhodu z glasbenikom, zaradi suma, da je govoril z drugimi ženskami za njenim hrbtom. Na svojem profilu je pustila eno fotografijo – objavo nosečnosti, ki pa je zdaj prav tako izbrisana. Pred letom dni je namreč rodila svoje četrto otrok (prvi z glasbenikom), hčerka pa nosi ime Saga Blade Fox-Baker. Prej je svoj Instagram račun deaktivirala februarja 2023, nato pa se je nekaj dni kasneje vrnila, da je svojim oboževalcem povedala, da v njeni tedanji zvezi z MGK-jem ni bilo varanja, kot so tedaj špekulirali, poroča Jutranji list.

Megan Fox in njen bivši Machine Gun Kelly FOTO: Ariana Ruiz
Megan Fox in njen bivši Machine Gun Kelly FOTO: Ariana Ruiz

Objava je sprožila tudi reakcijo njenega bivšega, Machine Gun Kellyja, ki je zapisal: »Navdušen sem, da imam tvojo številko.«

