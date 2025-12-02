Selitev Williama in Kate je povzročila božični kaos: sosedje so ogorčeni

Valižanska princ in princesa sta se novembra s svojimi otroki, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom odselila iz koče Adelaide in se preselila v Forest Lodge v Windsorju ter s tem med lokalnimi prebivalci povzročila precejšnjo zmedo. Zaradi okrepljenih varnostnih ukrepov okoli njune nove rezidence, ki se nahaja v zgodovinski podeželski hiši in tik ob priljubljeni trgovinici z bogato ponudbo prazničnih dreves Christmas Tree Shop v Velikem Windsor parku, so vozniki, da pridejo do prodajalne, prisiljeni v skoraj dva kilometra dolg obvoz. Posledice so velike gneče, živčnost in po besedah nekaterih domačinov celo nevarne prometne situacije.

»Videti je bilo že več nevarnih bližnjih srečanj, vozniki mimo prometnih stožcev vozijo po napačni strani,« je za Daily Mail povedal eden od očividcev. Drugi je dodal, da je, očitno zato, da bi preprečila radovednežem vstop na posest, pred dovozom vozilo z dvema policistoma v civilu. Trgovina je tik ob novem domu družine, zato ni presenetljivo, da ta krepi nadzor. Forest Lodge, zgodovinska vila, vredna približno 18,5 milijona evrov, ponuja veliko več prostora kot prejšnji dom valižanskega princa in princese. Poleg osmih spalnic posest vključuje tudi zasebno teniško igrišče in manjše jezero, kar je več kot idealno za tri otroke, ki imajo sedaj veliko prostora za igro, starša pa nujen mir za idilično družinsko življenje.

Kraljeva dopisnica revije Hello, Danielle Stacey, pojasnjuje: »Očitno je, da družina Wales obožuje življenje v Windsorju. Otroci obiskujejo bližnjo šolo Lambrook, par pa ostaja nedaleč od gradu Windsor, kar je praktično zaradi njunih kraljevskih obveznosti.« Dodaja, da je Forest Lodge že dobil naziv njihov dom za vedno in ne le začasna rešitev. Pričakuje se, da bo to ostala glavna rezidenca tudi takrat, ko bo princ William nekega dne postal kralj, podobno kot je kralj Karel ohranil Highgrove in Clarence House.