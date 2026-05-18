Sestra britanske kraljice razkrila razlog za bitko med Karlom in Camillo

Čeprav si mnogi predstavljajo, da je življenje v britanski kraljevi družini strogo formalno in brez vsakodnevnih sporov, se zdi, da tudi kraljevi zakon ni imun na drobne domače prepire. Nesoglasja med njim in njegovo ženo kraljico Camillo povzroča navada, po kateri je kralj Karel III. znan že vrsto let: vse se vrti okoli temperature v prostorih. Po besedah Camilline sestre Annabel Elliot je kralju izjemno pomemben svež zrak, zato pogosto tudi sredi zime odpira okna, kraljica pa poskuša prostore ogreti. Njuno preigravanje je v kraljevem domu domala vsakdanje, povzema Hello.

»To je stalna bitka. On odpre okno, ona pa se mu prikrade za hrbet in ga zapre. Pogosto je mogoče slišati: Draga, zaprla si okno, ona pa odgovori: Sem, ker vsi zmrzujemo,« je za knjigo kraljevega biografa Roberta Hardmana Karel III.: Novi kralj. Novi dvor. Zgodba iz zakulisja povedala Annabel. Biograf navaja tudi, da imajo zaposleni v Buckinghamski palači zanimiv način, kako ugotovijo, kje je kralj. »Če se sprašujete, kje je kralj, samo poiščite zavese, ki plapolajo,« se je pošalil Hardman.

V knjigi piše še, da je britanski kralj znan po zelo discipliniranem življenjskem slogu in nepopustljivi delovni etiki. Kraljeva ljubezen do hladnejših prostorov naj bi bila povezana tudi z njegovim dolgoletnim zavzemanjem za varovanje okolja in zmanjšanje porabe energije. Znano je, da si že leta prizadeva za manjšo porabo energije v Buckinghamski palači, mediji so poročali, da je znižal celo temperaturo vode v zasebnem bazenu kraljeve rezidence.

Nekdanji kraljev tajnik za komunikacijo Julian Payne se je spomnil, kako neprijetni so bili zimski sestanki s kraljem. »Kralj vedno pušča na stežaj odprta okna. Sestanki v Balmoralu sredi zime niso bili za ljudi z občutljivimi živci. Večkrat sem imel, medtem ko sem poskušal pisati z roko, ki je nisem več čutil občutek, da bom dobil ozebline,« je povedal Payne.