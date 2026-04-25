Presenetila je z izjavo: Izabela razkrila resnico o odnosu s sestro Danijelo Martinović

Izabela Martinović je se je združila s skupino Izvan zakona, katere pevec je partner Danijele Martinović Josip Plavić. Zgodba pa se tu ne konča. Po tem, ko je duet vzbudil zanimanje javnosti, je Izabela odkrito spregovorila tudi o odnosu s starejšo sestro. »Moram priznati, da v večini primerov jaz igram šefico. Kar zadeva glasbe, je ona strokovnjakinja, ampak za druge stvari sem glavna jaz,« je izjavila za hrvaški In Magazin.

Izabela je glasbeno pot sicer gradila v priljubljeni splitski skupini Stijene. Čeprav jo je v zadnjih letih redkeje videti na odru, se je pred nekaj leti odločila za vrnitev na glasbeno sceno. Primerjave z Danijelo je ne motijo. V preteklosti je poudarila, da je na sestrin uspeh iskreno ponosna, saj dobro ve, koliko dela in odrekanja je treba za dolgo kariero na sceni. Motijo pa jo medijske etikete, ko jo pogosto predstavijo le kot Danijelino sestro, brez omembe njenega lastnega imena in kariere. Po vseh letih na sceni, osebnih izkušnjah in boju s težko boleznijo meni, da si zasluži, da jo končno dojemajo kot Izabelo.