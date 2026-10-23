Sestra Matthewa Perryja: tri leta po njegovi smrti razkrila pretresljive podrobnosti

Igralec Matthew Perry je umrl 28. oktobra 2023, star je bil 54 let. Njegova sestra Mia Perry Bovik je pred tretjo obletnico smrti spregovorila o bratovem življenju in njegovih željah. Kot poroča Page Six, je dejala, da je bila epizoda serije Prijatelji, v kateri se Chandler poroči z Monico, za družino hkrati ganljiva in boleča.

Chandler, Monica FOTO: Profimedia

Niso namreč vedeli, ali ga bodo tudi v zasebnem življenju kdaj videli stopiti pred oltar. Poroka je bila pomembna tudi zanj. »Ko smo gledali to poroko, smo vsi vedeli, da si je želel takšnega življenja. Želel si je partnerico in otroke,« je povedala za revijo People in dodala:

»Vsi smo vedeli, kako resna je bila njegova motnja, zato je bil ves čas prisoten občutek: kdo ve, kaj se bo zgodilo?« Spomnimo: Monica in Chandler, lika iz serije Prijatelji, sta se poročila v zaključku sedme sezone, ki so jo predvajali leta 2001. Igralec je v avtobiografiji Prijatelji, ljubimci in velika strašna reč (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing) zapisal, da so ga takoj po koncu snemanja poročne scene odpeljali nazaj v center za zdravljenje, in sicer v poltovornjaku, ki ga je vozil trezen član tehnične ekipe.

Pisali je tudi o težavah, s katerimi se je spopadal med snemanjem serije, in o tem, kako so gledalci lahko glede na njegovo telesno težo sklepali, v kateri fazi odvisnosti je bil. »Ko imam težave s težo, je kriv alkohol; ko sem suh, so krive tablete. Ko imam kozjo bradico, pomeni, da jemljem veliko tablet,« je zapisal. Dodal je, da si je do konca tretje sezone prizadeval priti do 55 tablet Vicodina na dan, saj bi bil sicer zelo bolan. Matthew Perry je alkohol začel uživati pri 14 letih.

»Prvič v življenju sem ugotovil, da me nič ne muči. Bil sem celovit in pomirjen. Nikoli v življenju nisem bil srečnejši kot v tistem trenutku,« je zapisal v svojih spominih. Od protibolečinskih zdravil je postal odvisen po nesreči z vodnim skuterjem leta 1996. »In prav ta občutek sem nato iskal do konca življenja. Nisem mogel verjeti, kako dobro sem se počutil; bil sem v stanju popolne, čiste evforije. Prisežem, da naslednja tri desetletja mojega življenja po mojem ne bi minila tako, kot so, če tega ne bi vzel.«