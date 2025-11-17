Severina delila poseben posnetek: »Močnejše od katerega koli zakona.«

Severina je na instagramu objavila ganljiv video, ki je nastal med njenim koncertom v Areni Zagreb, kjer je občinstvo raznežila s posnetki svojega sina Aleksandra, piše Showbuzz.hr.

Fotografije in videoposnetki so se nizali drug za drugim, medtem ko je s koncertnega odra odmevala pesem Rođeno moje.

»Prehodila sva težko življenjsko pot, a zdaj je ob meni in zrasel je v čudovitega najstnika,« je dejala v videu, ki ga je sama objavila na družbenem omrežju.

Ob čustvenih kadrih je podala ganljivo sporočilo:

»Bila sem ena redkih mater na svetu, ki ni smela ponosno objavljati fotografij sina. Na srečo sem na koncu dobila dovoljenje najpomembnejše osebe: svojega otroka.

Dovoljenje, močnejše od katerega koli zakona ali birokrata. In končno spet živimo srečno in lepo.«

Dodala je še:

»Na žalost je še vedno veliko žensk ujetih v začaran krog brezčutnega in skorumpiranega sistema, od socialnih služb do sodišč. Brez sredstev za neskončne postopke in skoraj brez upanja na pravičnost. V svojem boju pogosto ostanejo same, psihično in finančno povsem izčrpane.

Greje jih le otroška ljubezen. Tudi mene je ta ljubezen držala pokonci. Ljubezen vedno premaga zlo.«

Njena objava je sprožila plaz odzivov:

»Pogum je tvoje drugo ime,« »Pošiljam vama ljubezen,« »Bravo! Nikoli boljša,« »Najtežje bitke vodijo najmočnejši,« »Jokam, a to so solze sreče,« »Ljubezen premaga zlo, svetloba vedno uniči temo,« »Le mati premore toliko ljubezni,« »Ostala sem brez besed, naša draga Seve,« so med drugim zapisali sledilci.