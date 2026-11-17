Občinsko civilno sodišče v Zagrebu je izdalo nepravnomočno sodbo, po kateri mora Severina plačati več kot 6.700 evrov odškodnine in sodnih stroškov. Kot poroča Slobodna Dalmacija, mora sodnici plačati 2.654,46 evra odškodnine zaradi omadeževanja časti, ugleda in dostojanstva ter 4.047 evrov sodnih stroškov. Zakonite obresti temu znesku niso prištete, sodba pa še ni pravnomočna.

Razlog za tožbo

Spor se nanaša na Severinine izjave na novinarski konferenci 17. oktobra 2019 v zagrebškem hotelu Westin. Pevka je takrat predstavljala svojo regionalno turnejo The Magic Tour, vendar je med pogovorom z novinarji spregovorila tudi o dolgoletnem pravnem boju z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem glede skrbništva nad njunim sinom. Ob tej priložnosti je ostro kritizirala delo Županijskega sodišča v Splitu in izrekla več trditev na račun sodnice Lucije Lasić. Svoj sodni postopek je primerjala s posilstvom, sodnico pa povezala z domnevno zlorabo položaja, disciplinskimi postopki in političnim vplivom Tomislava Karamarka. Sodnica Lasić se je zaradi teh izjav odločila za tožbo, saj je menila, da so resno škodovale njenemu osebnemu in poklicnemu ugledu.

Kako se je branila Severina?

Med sodnim postopkom je Severina tožbo izpodbijala in poudarjala, da ima pravico javno govoriti o svojih izkušnjah s pravosodjem. Trdila je, da so bile njene izjave kritika delovanja sodne oblasti, izraz posilstvo pa naj bi uporabila v prenesenem pomenu, da bi opisala svoje doživljanje sodnih odločitev. Pevka je navedla tudi, da je pred javnim nastopom poskušala preveriti informacije, ki jih je prejela o sodnici.

Kaj je povedala sodnica?

Lasićeva je Severinine trditve zavrnila. Pojasnila je, da so se prejšnji disciplinski postopki zoper njo nanašali na neizpolnjevanje sodniške norme in ne na zlorabo položaja, kot je trdila pevka. Prav tako je zanikala, da bi ji Tomislav Karamarko pomagal pri vrnitvi na delo. Poudarila je, da so ji bili sodni primeri dodeljeni po običajnem sistemu samodejne razporeditve. Dodala je, da so jo Severinine javne izjave prizadele tako na osebni kot na poklicni ravni, zlasti ker so jih povzeli številni hrvaški in regionalni mediji.

Odločitev sodišča

Občinsko civilno sodišče v Zagrebu je v obrazložitvi nepravnomočne sodbe razlikovalo med pravico do kritiziranja pravosodja in izrekanjem konkretnih dejanskih trditev. Sodišče je ocenilo, da ima Severina pravico javno izražati nezadovoljstvo s sodnimi odločitvami. Vendar pa trditve o zlorabi položaja in domnevnem političnem posredovanju po oceni sodišča niso bile podprte z ustreznimi dokazi. Prav te navedbe je sodišče ocenilo kot poseg v sodničino pravico do časti, ugleda in dostojanstva. Pri določitvi višine odškodnine je upoštevalo tudi dejstvo, da so bile Severinine izjave deležne velike medijske pozornosti.

Sodna bitka še ni končana

Vendar pravni boj še ni končan. Pevka ima pravico do pritožbe na Županijsko sodišče v Osijeku, zato bo dokončni razplet večletnega sodnega spora znan šele po pravnomočni odločitvi.