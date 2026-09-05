Severina na protestu poslala ostro sporočilo: »Ta del mene se je spremenil v vampirja, ki se je odločil, da jim bo pil kri ...« (FOTO)

Severina Vučković se je na zagrebškem protestu »Hodi za Liko, hodi za Hrvaško«, ki so ga organizirali po aferi z odlaganjem nevarnih odpadkov na območju Gospića, pridružila več deset tisoč državljanom. Pevka je protest že pred tem javno podprla, na shodu pa je pred novinarji zelo osebno in ostro spregovorila ter svojo dolgoletno zasebno bitko povezala s tem, kar po njenih besedah danes doživljajo prebivalci Like.

Organizatorji protesta zahtevajo nujno sanacijo onesnaženih območij, ugotovitev odgovornosti za odlaganje odpadkov ter jasne roke za njihovo odstranitev. Severina je pojasnila, da je prišla predvsem kot državljanka Hrvaške, nato pa se je ozrla tudi na lastno izkušnjo.

Posebej je omenila sistem socialnega varstva in matere, ki so se morale po njenih besedah boriti za svoje otroke. FOTO: Marko Seper /Pixsell

»En del mene je umrl«

»Tukaj sem tako kot vsi ti ljudje, tudi zato, ker sem državljanka Republike Hrvaške. Ker sem preživela zelo težko obdobje, ko so mi zaradi korupcije vzeli otroka. In en del mene je umrl,« je Severina povedala za Večernji. Nato je slikovito opisala, kaj se je po njenih besedah zgodilo s tem delom nje in zakaj še naprej javno govori o krivicah, ki se ji zdijo pomembne. »Ta del se je spremenil v nekakšnega malega vampirja, ki se je odločil, da jim bo pil kri, dokler ne bodo sprejeli, da morajo biti odgovorni za to družbo,« je sporočila.

Severina je povedala tudi, da se prav zaradi vsega, kar je osebno doživela, močno poistoveti z ljudmi, ki so zaradi razmer v Liki prišli na ulice. »Da, to se mi je zgodilo zaradi korupcije. Tako da teh ljudi ne le razumem, ampak ...« je dejala, nato pa se ozrla na politike in njihovo sklicevanje na zaščito otrok. »Včeraj moj otrok, danes otroci Like, Gospića. Polna so jim usta otrok,« je sporočila.

Kritizirala sistem, pa tudi opozicijo

Posebej je omenila sistem socialnega varstva in matere, ki so se morale po njenih besedah boriti za svoje otroke. »To bi najbolje vedele naše matere, ki so se borile za sistem socialnega varstva in usodo vaših otrok. Obnašajo se kot bogovi,« je dejala. Njene kritike niso bile usmerjene le proti oblasti. Severina meni, da bi se morala konkretneje odzvati tudi opozicija, zlasti ko gre za uvoz odpadkov.

»Tudi opozicija bi morala marsikaj slišati. Namesto da hodijo na te državljanske proteste, bi morali že pripraviti predlog zakona, da v Hrvaško ne bi vstopil več niti kilogram, niti gram odpadkov,« je dejala Severina. »Mislim, da bi bilo to prvo, kar bi morali narediti,« je sklenila, poroča Slobodna Dalmacija.