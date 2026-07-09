Severina na sodišču oprana krivde

Po treh letih pravdanja za zaprtimi vrati je hrvaška estradnica Severina Vučković dočakala odlično novico. Zagrebško sodišče jo je oprostilo obtožb o vsiljivem vedenju do ravnateljice šole Ljiljane Klinger in nekdanje ravnateljice zagrebške Poliklinike za zaščito otrok in mladih Gordane Buljan Flander. Tožilstvo je zanjo zahtevalo deset mesecev pogojne zaporne kazni, je poročal Jutarnji list.

Izjavila je, da bi namesto njej v resnici morali soditi obema ženskama

Sodba še ni pravnomočna, občinsko kazensko sodišče v Zagrebu pa je presodilo, da ravnanja pevke niso bila tako huda, da bi šlo za kaznivo dejanje. V obtožnici je bilo navedeno, da je Severina leta 2021 omenjenima ženskama poslala več kot 150 sporočil z najrazličnejšo vsebino. Tako je ravnala, ker so jo vznemirili njuni odzivi na postopek, v katerem se odločalo, s kom bo živel njen sin – z materjo ali z očetom Milanom Popovićem. Medtem ko je Klingerjeva odgovorila na nekatera sporočila in Severino prosila, naj jih preneha pošiljati, se Buljan Flanderjeva sploh ni odzivala.

Zaradi zaščite mladoletnega otroka je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, kljub temu pa je Severina po prvi obravnavi javno povedala: »Ne vem, kaj bi vi storili na mojem mestu. Vtaknili so se v mojega otroka. Namesto da bi država ščitila mene in mojega otroka, so proti meni vložili obtožnico zaradi vsiljivega obnašanja.« Izjavila je, da bi namesto njej morali v resnici soditi obema ženskama, ker sta nastopili s položaja moči in pripomogli k temu, da so ji za 20 mesecev vzeli otroka.

Tako je ravnala, ker so jo vznemirili odzivi na postopek glede tega, ali bo sin živel pri njej ali očetu.

Na novico se je odzvala ravnateljica Ljiljana Klinger in se vprašala, kakšno sporočilo prinaša ta sodba. »Začudena sem nad sodbo. To je sporočilo vsem drugim, da se lahko obnašajo tako kot Severina in na tak način rešujejo svoje življenjske probleme.«