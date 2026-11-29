Po nedavnih političnih spremembah v Srbiji, ko je na volitvah zmagala Študentska lista, se je hrvaška pevka Severina odločila, da bo znova nastopila pred tamkajšnjim občinstvom. Kot poroča portal Nova.rs, je njena ekipa takoj po oktobrskih parlamentarnih volitvah stopila v stik z beograjsko dvorano, da bi rezervirala proste termine za začetek prihodnjega leta. Ob prvem povpraševanju imena izvajalke niso razkrili, iz dvorane pa so jim hitro odgovorili, da so na voljo termini v drugi polovici februarja in marca. Zapletlo se je, ko je ekipa prejela osnutek tipske pogodbe z zelo nenavadnim pogojem. Dokument je namreč vseboval člen, po katerem mora izvajalec plačati kar 500.000 evrov kazni, če pred nastopom, med njim ali po njem daje kakršnekoli politične izjave.

Nekaj dni po prejemu pogodbe so se predstavniki Severinine ekipe sestali z direktorjem Beograjske arene Stefanom Babićem in mu takrat razkrili, za katero glasbenico iščejo termine. Njegov odziv je bil presenetljiv, saj je nemudoma dejal, da prostih datumov vendarle ni. Dodal je, da mora zadevo dodatno preveriti in za odobritev vprašati nekoga na višjem položaju. Po navedbah pevkinih sodelavcev so se z Babićem zadnjič slišali 17. novembra, ko jim je na kratko sporočil, da v dvorani za Severino ni prostora vse do poletja. Ko so zaprosili za uradno pisno potrditev po elektronski pošti, odgovora niso več prejeli, vsa komunikacija pa je bila nenadoma prekinjena. Tudi novinarji portala Nova.rs direktorja niso uspeli priklicati, prav tako se ni odzval na njihova pisna vprašanja.

FOTO: Igor Cecelja

Celotna zgodba se sicer navezuje na dogodek iz avgusta 2024, ko je srbska policija pevko več ur zadrževala na mejnem prehodu in jo podrobno zasliševala o Srebrenici, operaciji Nevihta ter izkopavanju litija. Severina je po tej neprijetni izkušnji javno napovedala, da se v Srbijo ne bo vrnila, dokler bo na oblasti Aleksandar Vučić. Ker je ta na oktobrskih parlamentarnih volitvah priznal poraz, je njena ekipa ocenila, da so izpolnjeni pogoji za vrnitev pred beograjsko občinstvo. A vse kaže, da jo od tega loči še nekaj ovir.