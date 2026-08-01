Severina presenetila z iskreno izpovedjo: »Mama mi je sešila obleko za na sodišče«

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je svojim oboževalcem predstavila novo pesem Nisam kriva ja (Bezosjećajna), s katero odpira povsem novo glasbeno poglavje. Skladba namreč ni le samostojna izdaja, temveč prvi del napovedane trilogije, v kateri bo skozi glasbo in videospote raziskovala tri različna čustvena stanja sodobne ženske.

Gre za eno najbolj osebnih in čustveno nabitih skladb med pesmimi, ki jih je pevka izdala v zadnjih letih. V njej prepeva o čustvenih brazgotinah, razočaranjih in trenutkih, ko človek ne ve več, ali se pred bolečino brani ali zgolj beži pred lastnimi občutki. Pripoveduje zgodbo ženske, ki ni izgubila sposobnosti ljubiti po lastni izbiri, temveč jo je življenje prisililo, da je okoli sebe zgradila obrambni zid. »To je zelo čustvena skladba. Mama mi je sešila obleko za na sodišče, a na srečo nimam več sodnih postopkov, zato jo lahko zdaj vidijo vsi,« je ob izidu nove pesmi povedala Severina in se ob tem pošalila na račun svoje burne preteklosti.

Nova pesem odpira vrata glasbeni trilogiji. FOTOGRAFIJE: MATEA SMOLČIĆ SENČAR

Poleg pesmi veliko pozornosti vzbuja videospot, ki po mnenju ustvarjalcev presega okvire klasične glasbene produkcije. Režijo je znova prevzel Petar Pašić, ki je s Severino že večkrat uspešno sodeloval, tokrat pa sta ustvarila vizualno zgodbo, ki briše mejo med filmom in gledališčem. Spot je poln simbolike in nepričakovanih prizorov, vsak kader pa odpira novo vprašanje. Številni statisti in premišljeno zasnovana scenografija ustvarjajo skoraj nadrealistično vzdušje, ki spremlja čustveno sporočilo pesmi. Gre za videospot, ki gledalca vabi k večkratnemu ogledu, saj se ob vsakem novem predvajanju razkrijejo nove podrobnosti.

Obleka ima za Severino poseben pomen.

Za glasbo pesmi je poskrbel Bojan Vasić, besedilo je napisal Danijel Pavlović, aranžma Ivan Popeskić, Severinin vokal pa je posnel Branimir Mihaljević. V prihodnjih dneh bo Severina predstavila še pesmi Pozovi me ti (Anksiozna) in Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena). Skupaj bodo tvorile zaokroženo trilogijo, v kateri bo skozi tri različna čustvena stanja – brezčutno, tesnobno in na videz popolno žensko – pripovedovala zgodbo o sodobnih odnosih, ranljivosti in iskanju samega sebe. S tem projektom znova dokazuje, da tudi po več kot treh desetletjih kariere ostaja ena najizvirnejših izvajalk na regionalni glasbeni sceni. Namesto preverjene formule za uspešnico se je odločila za umetniški koncept, ki glasbo povezuje z močno vizualno podobo in iskreno izpovedjo. Nisam kriva ja (Bezosjećajna) je tako šele prvi del zgodbe, katere nadaljevanje bodo oboževalci spoznali že v prihodnjih dneh.